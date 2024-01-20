https://ria.ru/20240120/rakety-1922544481.html

СМИ сообщили о 15 ракетах, выпущенных по американской авиабазе в Ираке

СМИ сообщили о 15 ракетах, выпущенных по американской авиабазе в Ираке - РИА Новости, 20.01.2024

СМИ сообщили о 15 ракетах, выпущенных по американской авиабазе в Ираке

По меньшей мере 15 ракет выпустили по авиабазе США Айн-аль-Асад на западе Ирака при обстреле в субботу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местного... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T20:33

2024-01-20T20:33

2024-01-20T21:32

в мире

сша

ирак

анбар (мухафаза)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918093750_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_92cdcc78bc2149b9730c587bb5eb9178.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. По меньшей мере 15 ракет выпустили по авиабазе США Айн-аль-Асад на западе Ирака при обстреле в субботу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местного представителя органов безопасности. "Авиабаза Айн-аль-Асад подверглась обстрелу 15 ракетами, выпущенными из провинции Анбар", — сказал он.Уточняется, что 13 снарядов сбили средства ПВО, но "два упали на авиабазу". Другой анонимный источник из Министерства обороны США подтвердил агентству, что Пентагон проводит совместную оценку ущерба с коалиционными и иракскими силами. По его словам, один из сотрудников иракских сил безопасности получил серьезные ранения. Ранее агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах безопасности сообщало, что авиабаза США Айн-аль-Асад подверглась ракетному обстрелу. Как уточнялось, снаряды выпустили из района Аль-Багдади в Анбаре. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке, а также их войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке шиитские вооруженные группировки.

https://ria.ru/20240120/konflikt-1915630213.html

сша

ирак

анбар (мухафаза)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, ирак, анбар (мухафаза), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году