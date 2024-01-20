https://ria.ru/20240120/rakety-1922544481.html
СМИ сообщили о 15 ракетах, выпущенных по американской авиабазе в Ираке
СМИ сообщили о 15 ракетах, выпущенных по американской авиабазе в Ираке - РИА Новости, 20.01.2024
СМИ сообщили о 15 ракетах, выпущенных по американской авиабазе в Ираке
По меньшей мере 15 ракет выпустили по авиабазе США Айн-аль-Асад на западе Ирака при обстреле в субботу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местного... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T20:33
2024-01-20T20:33
2024-01-20T21:32
в мире
сша
ирак
анбар (мухафаза)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. По меньшей мере 15 ракет выпустили по авиабазе США Айн-аль-Асад на западе Ирака при обстреле в субботу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местного представителя органов безопасности. "Авиабаза Айн-аль-Асад подверглась обстрелу 15 ракетами, выпущенными из провинции Анбар", — сказал он.Уточняется, что 13 снарядов сбили средства ПВО, но "два упали на авиабазу". Другой анонимный источник из Министерства обороны США подтвердил агентству, что Пентагон проводит совместную оценку ущерба с коалиционными и иракскими силами. По его словам, один из сотрудников иракских сил безопасности получил серьезные ранения. Ранее агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах безопасности сообщало, что авиабаза США Айн-аль-Асад подверглась ракетному обстрелу. Как уточнялось, снаряды выпустили из района Аль-Багдади в Анбаре. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке, а также их войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке шиитские вооруженные группировки.
https://ria.ru/20240120/konflikt-1915630213.html
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ирак
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ирак, анбар (мухафаза), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Ирак, Анбар (мухафаза), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ сообщили о 15 ракетах, выпущенных по американской авиабазе в Ираке
Франс Пресс: по авиабазе США на западе Ирака выпустили по меньшей мере 15 ракет