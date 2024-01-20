https://ria.ru/20240120/rakety-1922535649.html

В ВСУ объяснили, почему опасаются хранить ракеты и самолеты на Украине

В ВСУ объяснили, почему опасаются хранить ракеты и самолеты на Украине - РИА Новости, 21.01.2024

В ВСУ объяснили, почему опасаются хранить ракеты и самолеты на Украине

Киев боится хранить на своей территории большие запасы ракет для систем ПВО и парк западных истребителей F-16, так как они будут уязвимы для ударов российской... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-20T19:00

2024-01-20T19:00

2024-01-21T01:59

специальная военная операция на украине

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нидерланды

александр шульгин

нато

сергей лавров

f-16

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Киев боится хранить на своей территории большие запасы ракет для систем ПВО и парк западных истребителей F-16, так как они будут уязвимы для ударов российской армии, заявил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью украинскому изданию "Фокус"."Разведка, к сожалению, у них работает, и нет большого смысла размещать на Украине полные склады с боеприпасами. Та же история и с самолетами F-16. Все вроде готово, а мы не берем — почему? Прибудут они к нам и станут хорошей мишенью", — сказал он.Как утверждает Игнат, новые самолеты поступят на Украину, когда для них "все будет готово". В начале января издание Berlingske писало, что Дания поставит Украине истребители F-16 на полгода позже планировавшегося. Позднее Игнат выразил сомнение в задержке поставок.Первыми предоставить Украине американские истребители F-16 согласились Дания и Нидерланды. Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.Нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что первые истребители планируется отправить на Украину в 2024 году. Как отмечал посол России в королевстве Александр Шульгин, голландцы закрывают глаза на то, что поставки F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта и еще большим страданиям населения.В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что появление у ВСУ техники, способной нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада. Кроме того, Владимир Путин заявлял, что, если Украина получит указанные истребители, но базироваться при этом они будут за ее пределами, Москва рассмотрит варианты их поражения.В декабре газета The Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника США сообщала, что передача F-16 не обеспечит ВСУ желаемого превосходства в воздухе, так как российские средства ПВО очень эффективны.

https://ria.ru/20240120/zaluzhnyy-1922528165.html

https://ria.ru/20240114/ukraina-1921257390.html

https://ria.ru/20240120/nekhvatka-1922516938.html

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украина, россия, нидерланды, александр шульгин, нато, сергей лавров, f-16, вооруженные силы украины