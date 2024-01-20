https://ria.ru/20240120/putin-1922499777.html
Жога предложит Путину встретиться с молодежью из Донбасса
Жога предложит Путину встретиться с молодежью из Донбасса - РИА Новости, 20.01.2024
Жога предложит Путину встретиться с молодежью из Донбасса
Председатель Народного Совета ДНР Артем Жога пообещал обратиться к президенту России Владимиру Путину с инициативой о встрече молодежи ДНР с главой государства. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T13:56
2024-01-20T13:56
2024-01-20T13:56
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Председатель Народного Совета ДНР Артем Жога пообещал обратиться к президенту России Владимиру Путину с инициативой о встрече молодежи ДНР с главой государства. На собрании с молодежным активом республики представитель общероссийского движения детей и молодежи "Движения Первых" Максим Соменко спросил Жогу о возможности организации встречи Путина с молодежью ДНР. "Наша молодежь полностью поддерживает нашего президента, мы следим за всеми новостями, всеми прямыми линиями с Владимиром Путиным. И я хочу выступить с такой инициативой. Как вы смотрите на то, чтобы организовать встречу молодежи Донецкой Народной Республики и президента Российской Федерации?", - спросил Соменко. В свою очередь Жога пообещал обратится к президенту с такой идеей. "Я пообещал, что обязательно озвучу эту просьбу Владимиру Владимировичу, что наша активная молодежь хотела бы встретиться", - отметил председатель регионального парламента.
https://ria.ru/20240120/putin-1922485230.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донбасс, россия, артем жога, владимир путин, политика
Донецкая Народная Республика, Донбасс, Россия, Артем Жога, Владимир Путин, Политика
Жога предложит Путину встретиться с молодежью из Донбасса
Жога обратится к Путину с инициативой о встрече с молодежью из Донбасса
ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Председатель Народного Совета ДНР Артем Жога пообещал обратиться к президенту России Владимиру Путину с инициативой о встрече молодежи ДНР с главой государства.
На собрании с молодежным активом республики представитель общероссийского движения детей и молодежи "Движения Первых" Максим Соменко спросил Жогу о возможности организации встречи Путина
с молодежью ДНР
.
"Наша молодежь полностью поддерживает нашего президента, мы следим за всеми новостями, всеми прямыми линиями с Владимиром Путиным. И я хочу выступить с такой инициативой. Как вы смотрите на то, чтобы организовать встречу молодежи Донецкой Народной Республики и президента Российской Федерации?", - спросил Соменко.
В свою очередь Жога пообещал обратится к президенту с такой идеей. "Я пообещал, что обязательно озвучу эту просьбу Владимиру Владимировичу, что наша активная молодежь хотела бы встретиться", - отметил председатель регионального парламента.
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