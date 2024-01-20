https://ria.ru/20240120/putin-1922499777.html

Жога предложит Путину встретиться с молодежью из Донбасса

Жога предложит Путину встретиться с молодежью из Донбасса - РИА Новости, 20.01.2024

Жога предложит Путину встретиться с молодежью из Донбасса

Председатель Народного Совета ДНР Артем Жога пообещал обратиться к президенту России Владимиру Путину с инициативой о встрече молодежи ДНР с главой государства. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T13:56

2024-01-20T13:56

2024-01-20T13:56

донецкая народная республика

донбасс

россия

артем жога

владимир путин

политика

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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Председатель Народного Совета ДНР Артем Жога пообещал обратиться к президенту России Владимиру Путину с инициативой о встрече молодежи ДНР с главой государства. На собрании с молодежным активом республики представитель общероссийского движения детей и молодежи "Движения Первых" Максим Соменко спросил Жогу о возможности организации встречи Путина с молодежью ДНР. "Наша молодежь полностью поддерживает нашего президента, мы следим за всеми новостями, всеми прямыми линиями с Владимиром Путиным. И я хочу выступить с такой инициативой. Как вы смотрите на то, чтобы организовать встречу молодежи Донецкой Народной Республики и президента Российской Федерации?", - спросил Соменко. В свою очередь Жога пообещал обратится к президенту с такой идеей. "Я пообещал, что обязательно озвучу эту просьбу Владимиру Владимировичу, что наша активная молодежь хотела бы встретиться", - отметил председатель регионального парламента.

https://ria.ru/20240120/putin-1922485230.html

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, донбасс, россия, артем жога, владимир путин, политика