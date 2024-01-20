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"Он их сломает". На Западе признали фатальную ошибку в отношении Путина - РИА Новости, 20.01.2024
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04:24 20.01.2024 (обновлено: 15:01 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/putin-1922460068.html
"Он их сломает". На Западе признали фатальную ошибку в отношении Путина
"Он их сломает". На Западе признали фатальную ошибку в отношении Путина - РИА Новости, 20.01.2024
"Он их сломает". На Западе признали фатальную ошибку в отношении Путина
Президент России Владимир Путин может сломить единство Запада в этом году, пишет Bloomberg. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T04:24
2024-01-20T15:01
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин может сломить единство Запада в этом году, пишет Bloomberg.&quot;После года конфликта нам казалось, что Путин, наконец, получит в своей стране ослабленную и униженную нацию. Но вот, мы входим в третий год боевой активности — и у Путина снова есть шанс сломить единство западных стран&quot;, — посетовал автор.По его словам, конфликт на Украине "раскрывал силу и единство свободного западного мира" и "немощь его врагов". Но политики Запада просчитались, и после конфронтации России и Украины им остается только "мрачное наследие". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, москва, дмитрий песков, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, НАТО
"Он их сломает". На Западе признали фатальную ошибку в отношении Путина

Bloomberg: Путин в состоянии сломать единство стран Запада

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин может сломить единство Запада в этом году, пишет Bloomberg.
«

"После года конфликта нам казалось, что Путин, наконец, получит в своей стране ослабленную и униженную нацию. Но вот, мы входим в третий год боевой активности — и у Путина снова есть шанс сломить единство западных стран", — посетовал автор.

По его словам, конфликт на Украине "раскрывал силу и единство свободного западного мира" и "немощь его врагов". Но политики Запада просчитались, и после конфронтации России и Украины им остается только "мрачное наследие".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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