https://ria.ru/20240120/putin-1922460068.html
"Он их сломает". На Западе признали фатальную ошибку в отношении Путина
"Он их сломает". На Западе признали фатальную ошибку в отношении Путина - РИА Новости, 20.01.2024
"Он их сломает". На Западе признали фатальную ошибку в отношении Путина
Президент России Владимир Путин может сломить единство Запада в этом году, пишет Bloomberg. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T04:24
2024-01-20T04:24
2024-01-20T15:01
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин может сломить единство Запада в этом году, пишет Bloomberg."После года конфликта нам казалось, что Путин, наконец, получит в своей стране ослабленную и униженную нацию. Но вот, мы входим в третий год боевой активности — и у Путина снова есть шанс сломить единство западных стран", — посетовал автор.По его словам, конфликт на Украине "раскрывал силу и единство свободного западного мира" и "немощь его врагов". Но политики Запада просчитались, и после конфронтации России и Украины им остается только "мрачное наследие". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20240120/polsha-1922458304.html
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в мире, россия, украина, москва, дмитрий песков, владимир путин, нато
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"Он их сломает". На Западе признали фатальную ошибку в отношении Путина
Bloomberg: Путин в состоянии сломать единство стран Запада