https://ria.ru/20240120/proverka-1922466959.html

Прокуратура начала проверку после ДТП с микроавтобусом на Камчатке

Прокуратура начала проверку после ДТП с микроавтобусом на Камчатке - РИА Новости, 20.01.2024

Прокуратура начала проверку после ДТП с микроавтобусом на Камчатке

Прокуратура на Камчатке начала проверку по факту на трассе Петропавловск-Камчатский - Мильково, в котором пострадали три человека, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T07:39

2024-01-20T07:39

2024-01-20T07:39

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

гибдд мвд рф

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 янв - РИА Новости. Прокуратура на Камчатке начала проверку по факту на трассе Петропавловск-Камчатский - Мильково, в котором пострадали три человека, сообщила пресс-служба ведомства. На двадцать первом километре трассы Петропавловск - Камчатский - Мильково 60-летняя гражданка, управляя автомобилем "Тойота Раш", не справилась с управлением, допустила выезд на полосу встречного движения, где совершила столкновение с микроавтобусом "Форд Транзит" под управлением 42-летнего гражданина. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель автомобиля "Тойота Раш" и два пассажира "Форд Транзит". "Обстоятельства происшествия устанавливаются. На место выехали сотрудники аварийных служб и ГИБДД, их работу координирует Елизовская городская прокуратура. Надзорным ведомством организована проверка исполнения законодательства о безопасности перевозки пассажиров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240119/dtp-1922366897.html

камчатка

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, гибдд мвд рф