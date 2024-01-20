Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура начала проверку после ДТП с микроавтобусом на Камчатке - РИА Новости, 20.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:39 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/proverka-1922466959.html
Прокуратура начала проверку после ДТП с микроавтобусом на Камчатке
Прокуратура начала проверку после ДТП с микроавтобусом на Камчатке - РИА Новости, 20.01.2024
Прокуратура начала проверку после ДТП с микроавтобусом на Камчатке
Прокуратура на Камчатке начала проверку по факту на трассе Петропавловск-Камчатский - Мильково, в котором пострадали три человека, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T07:39
2024-01-20T07:39
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148319/87/1483198702_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9fb54a804b04f92cb13b23011a626fdd.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 янв - РИА Новости. Прокуратура на Камчатке начала проверку по факту на трассе Петропавловск-Камчатский - Мильково, в котором пострадали три человека, сообщила пресс-служба ведомства. На двадцать первом километре трассы Петропавловск - Камчатский - Мильково 60-летняя гражданка, управляя автомобилем "Тойота Раш", не справилась с управлением, допустила выезд на полосу встречного движения, где совершила столкновение с микроавтобусом "Форд Транзит" под управлением 42-летнего гражданина. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель автомобиля "Тойота Раш" и два пассажира "Форд Транзит". "Обстоятельства происшествия устанавливаются. На место выехали сотрудники аварийных служб и ГИБДД, их работу координирует Елизовская городская прокуратура. Надзорным ведомством организована проверка исполнения законодательства о безопасности перевозки пассажиров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240119/dtp-1922366897.html
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148319/87/1483198702_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e3adcff84fb4b897f0ee1de552261e4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, гибдд мвд рф
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, ГИБДД МВД РФ
Прокуратура начала проверку после ДТП с микроавтобусом на Камчатке

Прокуратура начала проверку после ДТП с тремя пострадавшими на Камчатке

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 янв - РИА Новости. Прокуратура на Камчатке начала проверку по факту на трассе Петропавловск-Камчатский - Мильково, в котором пострадали три человека, сообщила пресс-служба ведомства.
На двадцать первом километре трассы Петропавловск - Камчатский - Мильково 60-летняя гражданка, управляя автомобилем "Тойота Раш", не справилась с управлением, допустила выезд на полосу встречного движения, где совершила столкновение с микроавтобусом "Форд Транзит" под управлением 42-летнего гражданина. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель автомобиля "Тойота Раш" и два пассажира "Форд Транзит".
Автобус, перевозивший школьников, попал в аварию под Иркутском
В Иркутской области школьный автобус попал в ДТП
Вчера, 15:51
"Обстоятельства происшествия устанавливаются. На место выехали сотрудники аварийных служб и ГИБДД, их работу координирует Елизовская городская прокуратура. Надзорным ведомством организована проверка исполнения законодательства о безопасности перевозки пассажиров", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала