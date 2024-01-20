https://ria.ru/20240120/proverka-1922466959.html
Прокуратура начала проверку после ДТП с микроавтобусом на Камчатке
Прокуратура начала проверку после ДТП с микроавтобусом на Камчатке - РИА Новости, 20.01.2024
Прокуратура начала проверку после ДТП с микроавтобусом на Камчатке
Прокуратура на Камчатке начала проверку по факту на трассе Петропавловск-Камчатский - Мильково, в котором пострадали три человека, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T07:39
2024-01-20T07:39
2024-01-20T07:39
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 янв - РИА Новости. Прокуратура на Камчатке начала проверку по факту на трассе Петропавловск-Камчатский - Мильково, в котором пострадали три человека, сообщила пресс-служба ведомства. На двадцать первом километре трассы Петропавловск - Камчатский - Мильково 60-летняя гражданка, управляя автомобилем "Тойота Раш", не справилась с управлением, допустила выезд на полосу встречного движения, где совершила столкновение с микроавтобусом "Форд Транзит" под управлением 42-летнего гражданина. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель автомобиля "Тойота Раш" и два пассажира "Форд Транзит". "Обстоятельства происшествия устанавливаются. На место выехали сотрудники аварийных служб и ГИБДД, их работу координирует Елизовская городская прокуратура. Надзорным ведомством организована проверка исполнения законодательства о безопасности перевозки пассажиров", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, гибдд мвд рф
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, ГИБДД МВД РФ
Прокуратура начала проверку после ДТП с микроавтобусом на Камчатке
Прокуратура начала проверку после ДТП с тремя пострадавшими на Камчатке