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В Великобритании выставили на торги зубной протез Уинстона Черчилля - РИА Новости, 20.01.2024
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16:01 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/protez-1922513622.html
В Великобритании выставили на торги зубной протез Уинстона Черчилля
В Великобритании выставили на торги зубной протез Уинстона Черчилля - РИА Новости, 20.01.2024
В Великобритании выставили на торги зубной протез Уинстона Черчилля
Аукционный дом Cotswold Auction Company в городе Челтнем на западе Англии выставил на торги зубной протез с золотым креплением, принадлежавший бывшему... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T16:01
2024-01-20T16:01
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Аукционный дом Cotswold Auction Company в городе Челтнем на западе Англии выставил на торги зубной протез с золотым креплением, принадлежавший бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю, следует из информации на сайте аукциона. "Частичный протез с золотым креплением для верхней челюсти, разработанный для сэра Уинстона Черчилля его стоматологом, сэром Уилфредом Фишем, и изготовленный техником Фиша, Дереком Кадлиппом", - говорится в описании к лоту. Отмечается, что на торги выставлен один из изготовленных для Черчилля протезов, сделанный таким образом, чтобы речь политика звучала естественно, с чем у экс-премьера могли быть проблемы, поскольку он "всю жизнь страдал от проблем с зубами, а в 20 лет потерял несколько зубов". Они были для него настолько важны, что он постоянно носил с собой две пары, сказано в тексте. Кроме того, считается, что для британского лидера было изготовлено три или четыре одинаковых зубных протеза. С одним из них, полагают, Черчилль был похоронен. Уточняется, что выставленный протез был изготовлен примерно во время Второй мировой войны, когда политику было 65 лет. Аукцион намечен на 6 февраля. Предварительная оценочная стоимость лота составляет 5–8 тысяч фунтов стерлингов (около 898 тысячи рублей). Помимо этого, на аукцион выставлен радиомикрофон, с помощью которого Черчилль объявил об окончании Второй мировой войны. Он также предварительно оценен в 5-8 тысяч фунтов стерлингов.
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великобритания, уинстон черчилль, англия
Великобритания, Уинстон Черчилль, Англия
В Великобритании выставили на торги зубной протез Уинстона Черчилля

Аукционный дом в Британии выставил на торги зубной протез Уинстона Черчилля

© Фото : Cotswold Auction CompanyЗубной протез, принадлежавший бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю
Зубной протез, принадлежавший бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Фото : Cotswold Auction Company
Зубной протез, принадлежавший бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Аукционный дом Cotswold Auction Company в городе Челтнем на западе Англии выставил на торги зубной протез с золотым креплением, принадлежавший бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю, следует из информации на сайте аукциона.
«
"Частичный протез с золотым креплением для верхней челюсти, разработанный для сэра Уинстона Черчилля его стоматологом, сэром Уилфредом Фишем, и изготовленный техником Фиша, Дереком Кадлиппом", - говорится в описании к лоту.
Отмечается, что на торги выставлен один из изготовленных для Черчилля протезов, сделанный таким образом, чтобы речь политика звучала естественно, с чем у экс-премьера могли быть проблемы, поскольку он "всю жизнь страдал от проблем с зубами, а в 20 лет потерял несколько зубов". Они были для него настолько важны, что он постоянно носил с собой две пары, сказано в тексте. Кроме того, считается, что для британского лидера было изготовлено три или четыре одинаковых зубных протеза. С одним из них, полагают, Черчилль был похоронен. Уточняется, что выставленный протез был изготовлен примерно во время Второй мировой войны, когда политику было 65 лет.
Аукцион намечен на 6 февраля. Предварительная оценочная стоимость лота составляет 5–8 тысяч фунтов стерлингов (около 898 тысячи рублей). Помимо этого, на аукцион выставлен радиомикрофон, с помощью которого Черчилль объявил об окончании Второй мировой войны. Он также предварительно оценен в 5-8 тысяч фунтов стерлингов.
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