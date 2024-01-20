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Конгрессвумен рассказала о неожиданной просьбе Зеленского в Давосе - РИА Новости, 20.01.2024
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01:03 20.01.2024 (обновлено: 01:33 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/prosba-1922451950.html
Конгрессвумен рассказала о неожиданной просьбе Зеленского в Давосе
Конгрессвумен рассказала о неожиданной просьбе Зеленского в Давосе - РИА Новости, 20.01.2024
Конгрессвумен рассказала о неожиданной просьбе Зеленского в Давосе
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе просил о мирных переговорах, но разжигатели войны в Вашингтоне отчаянно стремятся получить новое... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T01:03
2024-01-20T01:33
в мире
украина
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россия
владимир зеленский
марджори тейлор грин
нато
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе просил о мирных переговорах, но разжигатели войны в Вашингтоне отчаянно стремятся получить новое финансирование для продолжения конфликта на Украине, заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин в соцсети Х.&quot;Зеленский в Швейцарии просит о мирных переговорах, а разжигатели войны в Вашингтоне отчаянно пытаются профинансировать продолжение военных действий на Украине на 60 миллиардов долларов. Это глупо&quot;, - написала она.Грин добавила, что украинский конфликт является "войной Америки", что доказывают сторонники выделения новых денег Киеву. "Больше никаких денег для Украины! Позвольте им сделать мир", - призвала республиканка. Администрация президента США Джо Байдена направила запрос в американский конгресс на цели нацбезопасности несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины. Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, США не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240119/konflikt-1922449034.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, марджори тейлор грин, нато, давос
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Марджори Тейлор Грин, НАТО, Давос
Конгрессвумен рассказала о неожиданной просьбе Зеленского в Давосе

Грин: Зеленский просит мира, но американские политики хотят продолжить конфликт

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе просил о мирных переговорах, но разжигатели войны в Вашингтоне отчаянно стремятся получить новое финансирование для продолжения конфликта на Украине, заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин в соцсети Х.
«

"Зеленский в Швейцарии просит о мирных переговорах, а разжигатели войны в Вашингтоне отчаянно пытаются профинансировать продолжение военных действий на Украине на 60 миллиардов долларов. Это глупо", - написала она.

Грин добавила, что украинский конфликт является "войной Америки", что доказывают сторонники выделения новых денег Киеву. "Больше никаких денег для Украины! Позвольте им сделать мир", - призвала республиканка.
Администрация президента США Джо Байдена направила запрос в американский конгресс на цели нацбезопасности несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Зеленский испугался слов Трампа о конфликте на Украине
Вчера, 23:57
Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, США не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
"Сотни ракет". В США отреагировали на планы Зеленского по Крыму
Вчера, 16:31
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийМарджори Тейлор ГринНАТОДавос
 
 
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