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"Уже наблюдаем". Прорыв России вызвал панику в Киеве - РИА Новости, 20.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:20 20.01.2024 (обновлено: 05:02 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/proryv-1922458450.html
"Уже наблюдаем". Прорыв России вызвал панику в Киеве
"Уже наблюдаем". Прорыв России вызвал панику в Киеве - РИА Новости, 20.01.2024
"Уже наблюдаем". Прорыв России вызвал панику в Киеве
Новейшие российские дроны принесут Киеву большие проблемы, заявила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская во время дискуссии на... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T03:20
2024-01-20T05:02
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Новейшие российские дроны принесут Киеву большие проблемы, заявила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская во время дискуссии на YouTube-канале украинской журналистки Натальи Мосейчук."Сейчас российские инженеры находятся на грани определенного технологического прорыва (в сфере дронов. — Прим. ред.). Мы уже наблюдаем случаи, когда применяется в FPV-дронах наряду с тепловизионными камерами автоматическое донаведение", — признала Берлинская.По словам эксперта, новые системы наведения и навигации российских беспилотников представляют "наибольшую угрозу" для ВСУ. Разработчики перспективных аппаратов стремятся свести роль оператора к минимуму за счет автоматического захвата целей. При этом растущая автономность российских беспилотников вызывает у эксперта опасения, потому что новые дроны сделают традиционные средства радиоэлектронной борьбы ВСУ неэффективными.&quot;Если это (перспективные дроны России. — Прим. ред.) будет запущено в серию, это для нас является вызовом&quot;, — сообщила украинка.Ранее президент России Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями заявил, что российские беспилотники показывают высокую эффективность в зоне СВО. Глава государства подчеркнул, что для России крайне важно опережать противника в разработке новых моделей дронов.
https://ria.ru/20240114/fpv-dron-1921232091.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
"Уже наблюдаем". Прорыв России вызвал панику в Киеве

Украинский эксперт Берлинская: российские дроны принесут Киеву проблемы

© Фото : пресс-служба главы УдмуртииДроны из Удмуртии для военнослужащих в зоне СВО
Дроны из Удмуртии для военнослужащих в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Фото : пресс-служба главы Удмуртии
Дроны из Удмуртии для военнослужащих в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Новейшие российские дроны принесут Киеву большие проблемы, заявила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская во время дискуссии на YouTube-канале украинской журналистки Натальи Мосейчук.
"Сейчас российские инженеры находятся на грани определенного технологического прорыва (в сфере дронов. — Прим. ред.). Мы уже наблюдаем случаи, когда применяется в FPV-дронах наряду с тепловизионными камерами автоматическое донаведение", — признала Берлинская.
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По словам эксперта, новые системы наведения и навигации российских беспилотников представляют "наибольшую угрозу" для ВСУ. Разработчики перспективных аппаратов стремятся свести роль оператора к минимуму за счет автоматического захвата целей.
При этом растущая автономность российских беспилотников вызывает у эксперта опасения, потому что новые дроны сделают традиционные средства радиоэлектронной борьбы ВСУ неэффективными.
«

"Если это (перспективные дроны России. — Прим. ред.) будет запущено в серию, это для нас является вызовом", — сообщила украинка.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями заявил, что российские беспилотники показывают высокую эффективность в зоне СВО. Глава государства подчеркнул, что для России крайне важно опережать противника в разработке новых моделей дронов.
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