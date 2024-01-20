"Уже наблюдаем". Прорыв России вызвал панику в Киеве
Украинский эксперт Берлинская: российские дроны принесут Киеву проблемы
© Фото : пресс-служба главы УдмуртииДроны из Удмуртии для военнослужащих в зоне СВО
© Фото : пресс-служба главы Удмуртии
Дроны из Удмуртии для военнослужащих в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Новейшие российские дроны принесут Киеву большие проблемы, заявила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская во время дискуссии на YouTube-канале украинской журналистки Натальи Мосейчук.
"Сейчас российские инженеры находятся на грани определенного технологического прорыва (в сфере дронов. — Прим. ред.). Мы уже наблюдаем случаи, когда применяется в FPV-дронах наряду с тепловизионными камерами автоматическое донаведение", — признала Берлинская.
По словам эксперта, новые системы наведения и навигации российских беспилотников представляют "наибольшую угрозу" для ВСУ. Разработчики перспективных аппаратов стремятся свести роль оператора к минимуму за счет автоматического захвата целей.
При этом растущая автономность российских беспилотников вызывает у эксперта опасения, потому что новые дроны сделают традиционные средства радиоэлектронной борьбы ВСУ неэффективными.
«
"Если это (перспективные дроны России. — Прим. ред.) будет запущено в серию, это для нас является вызовом", — сообщила украинка.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями заявил, что российские беспилотники показывают высокую эффективность в зоне СВО. Глава государства подчеркнул, что для России крайне важно опережать противника в разработке новых моделей дронов.