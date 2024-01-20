https://ria.ru/20240120/proryv-1922458450.html

"Уже наблюдаем". Прорыв России вызвал панику в Киеве

"Уже наблюдаем". Прорыв России вызвал панику в Киеве - РИА Новости, 20.01.2024

"Уже наблюдаем". Прорыв России вызвал панику в Киеве

Новейшие российские дроны принесут Киеву большие проблемы, заявила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская во время дискуссии на... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T03:20

2024-01-20T03:20

2024-01-20T05:02

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Новейшие российские дроны принесут Киеву большие проблемы, заявила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская во время дискуссии на YouTube-канале украинской журналистки Натальи Мосейчук."Сейчас российские инженеры находятся на грани определенного технологического прорыва (в сфере дронов. — Прим. ред.). Мы уже наблюдаем случаи, когда применяется в FPV-дронах наряду с тепловизионными камерами автоматическое донаведение", — признала Берлинская.По словам эксперта, новые системы наведения и навигации российских беспилотников представляют "наибольшую угрозу" для ВСУ. Разработчики перспективных аппаратов стремятся свести роль оператора к минимуму за счет автоматического захвата целей. При этом растущая автономность российских беспилотников вызывает у эксперта опасения, потому что новые дроны сделают традиционные средства радиоэлектронной борьбы ВСУ неэффективными."Если это (перспективные дроны России. — Прим. ред.) будет запущено в серию, это для нас является вызовом", — сообщила украинка.Ранее президент России Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями заявил, что российские беспилотники показывают высокую эффективность в зоне СВО. Глава государства подчеркнул, что для России крайне важно опережать противника в разработке новых моделей дронов.

https://ria.ru/20240114/fpv-dron-1921232091.html

https://ria.ru/20240117/noch-1921750225.html

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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины