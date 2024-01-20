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Ефимов: новые пищевые производства появятся в Москве в рамках МаИП

Ефимов: новые пищевые производства появятся в Москве в рамках МаИП - РИА Новости, 20.01.2024

Ефимов: новые пищевые производства появятся в Москве в рамках МаИП

Властями Москвы с 2016 года было одобрено для реализации 18 масштабных инвестиционных проектов (МаИП), по ним инвесторы должны возвести предприятия для выпуска... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T12:07

2024-01-20T12:07

2024-01-20T12:07

москва

новая москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

максим гаман

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Властями Москвы с 2016 года было одобрено для реализации 18 масштабных инвестиционных проектов (МаИП), по ним инвесторы должны возвести предприятия для выпуска продуктов питания, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Согласно одобренным 18 масштабным проектам инвесторы возведут предприятия пищевой отрасли промышленности. На этих объектах планируют создать более 14,2 тысячи рабочих мест. Общая площадь предоставляемых для строительства участков превышает 100 гектаров", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что различные производства мясных и хлебобулочных изделий, а также готовых замороженных блюд, кондитерской и прочей продукции планируют разместить на территории московских районов. Данные проекты на сегодняшний день реализуются на разных этапах. К примеру, два проекта находятся в завершающей стадии, по шести проектам уже ведутся строительно-монтажные работы.Так, сейчас возводится 2-ая очередь мясоперерабатывающего комплекса по выпуску мясных и мясорастительных консервов на территории столичного района Ново-Переделкино. Здесь работу смогут получить около 300 сотрудников.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что новый высокотехнологичный пищевой кластер планируют возвести на территории поселения Щаповское в Новой Москве. Ожидается, что там будут размещены предприятия по производству молочных и мясных продуктов, сладостей и напитков, а также упаковки. Он отметил, что в кластере появятся спецкорпуса для вертикальных ферм, где можно будет выращивать овощи. Благодаря этому проекту работу смогут найти свыше 3,5 тыс. человек.Кроме того, высокотехнологичный производственный комплекс, где будут выпускать готовые блюда появится в районе Западное Дегунино. Инвестор построит его на участке земли, площадь которого составляет порядка 1,8 га. Здесь работу смогут найти около 300 человек.По словам министра правительства города, главы московского департамента городского имущества Максима Гамана, в столице инвесторам с марта 2022 года стало доступно получение земли для возведения и расширения производств по ставке 1 рубль в год. Власти города уже подписали с 7 компаниями договоры аренды участков земли общей площадью порядка 36,7 га. Там разместятся пищевые предприятия.Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее заявлял, что в Москве реализуется 80 МаИП. Благодаря им на территории города появятся более 52 тысяч новых рабочих мест.Ранее Ефимов сообщал, что инвестор получил от Москвы участок земли в Тверском районе, где будет реализован масштабный инвестпроект – Театр мюзикла. Участок располагается на улице Каретный Ряд.

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