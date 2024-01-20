https://ria.ru/20240120/pozhar-1922547538.html

В Петербурге потушили пожар в автосервисе

В Петербурге потушили пожар в автосервисе - РИА Новости, 20.01.2024

В Петербурге потушили пожар в автосервисе

Пожар в автосервисе в Санкт-Петербурге, возникший днем в субботу, ликвидирован, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T21:05

2024-01-20T21:05

2024-01-20T21:05

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Пожар в автосервисе в Санкт-Петербурге, возникший днем в субботу, ликвидирован, сообщает городское ГУМЧС. Пожар произошел в Пушкинском районе. Одноэтажное здание автосервиса размером 10 на 25 метров горело по всей площади. В 17.21 мск пожар был локализован. "В 20.00 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара были привлечены шесть единиц техники от МЧС и 27 человек.

https://ria.ru/20240120/pozhar-1922508685.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)