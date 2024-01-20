Постпред США посетит Африку перед заседаниями СБ ООН по Украине и Газе
Постпред США отправится в Африку перед заседаниями СБ ООН по Украине и Газе
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛинда Томас-Гринфилд
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Линда Томас-Гринфилд. Архивное фото
ООН, 20 янв – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд посетит Гвинею-Бисау, Либерию и Сьерра-Леоне с 21 по 26 января, сообщает американское постпредство при организации.
На 22 января намечено запрошенное Россией заседание СБ ООН по Украине, а на 23 января - министерская встреча Совбеза по палестино-израильскому урегулированию, на которой Штаты будут явно находиться в оборонительной позиции. Как ожидается, в обоих заседаниях Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд 21-26 января посетит Гвинею-Бисау, Либерию и Сьерра-Леоне", - сказано в сообщении американского постпредства.
В Либерии Томас-Гринфилд возглавит делегацию США на инаугурации избранного президента Джозефа Боакая, встретится с официальными лицами. В Гвинее-Бисау постпред США встретится с президентом Умаро Сиссоко Эмбало, чтобы обсудить региональную безопасность и подтвердить приверженность США расширению двусторонних отношений, сообщило постпредство. А в Сьерра-Леоне Томас-Гринфилд побеседует с президентом Джулиусом Маада Био и другими высокопоставленными представителями правительства, отмечает американская миссия.
В то же время во вторник в заседании СБ ООН по ближневосточному урегулированию ожидается участие значительного числа министров иностранных дел арабских государств. "Я ожидаю увидеть, что большинство участников будут призывать к прекращению огня, и (глава МИД РФ Сергей - ред.) Лавров, безусловно, присоединится к этому давлению. США снова займут оборонительную позицию по Газе", - заявил РИА Новости глава направления, занимающегося вопросами ООН, в аналитическом центре International Crisis Group Ричард Гован.
По его словам, Алжир, будучи недавно вошедшим в состав СБ ООН арабским государством, "дал понять, что будет занимать жесткую позицию, бросая вызов Израилю и США в ООН". "Есть вероятность, что Алжир или Россия могут представить еще одну резолюцию (с требованием – ред.) о прекращении огня (в секторе Газа – ред.) на предстоящей неделе. Они также могут повременить с этим, чтобы посмотреть, призовет ли Международный Суд ООН к принятию срочных временных мер в рамках иска о геноциде (к Израилю – ред.) от Южной Африки", - отметил Гован.
По его ожиданиям, Международный суд ООН "сделает свое первоначальное заявление до конца января".