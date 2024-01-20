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Школьники из Сочи отправили более ста килограммов мандаринов участникам СВО

Школьники из Сочи отправили более ста килограммов мандаринов участникам СВО - РИА Новости, 20.01.2024

Школьники из Сочи отправили более ста килограммов мандаринов участникам СВО

Более 100 килограммов мандаринов и быстрорастворимые продукты отправили ученики сочинской школы № 82 в зону специальной военной операции, рассказала РИА Новости РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T16:14

2024-01-20T16:14

2024-01-20T16:15

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елена григорьева

владимир путин

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СОЧИ, 20 янв - РИА Новости. Более 100 килограммов мандаринов и быстрорастворимые продукты отправили ученики сочинской школы № 82 в зону специальной военной операции, рассказала РИА Новости директор учебного учреждения Елена Григорьева. "Средняя образовательная школа № 82 отправила солдатам зоны СВО письма – поздравления, написанные школьниками. Также на вырученные в ходе ярмарки национальных культур средства были закуплены быстрорастворимые продукты питания и для поднятия настроения больше центнера мандарин", - сказала она. Вещи первой необходимости и продукты питания также отправили ученики школы № 91 им. Чепнияна О.К., расположенной в поселке Якорная щель. Помощь была организована в рамках акции "Своих не бросаем". В коробки с едой дети вложили письма с теплыми пожеланиями, рассказали РИА Новости в школе. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20231219/podarki-1916765250.html

россия

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, елена григорьева, владимир путин