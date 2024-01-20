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Школьники из Сочи отправили более ста килограммов мандаринов участникам СВО - РИА Новости, 20.01.2024
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16:14 20.01.2024 (обновлено: 16:15 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/pomosch-1922515825.html
Школьники из Сочи отправили более ста килограммов мандаринов участникам СВО
Школьники из Сочи отправили более ста килограммов мандаринов участникам СВО - РИА Новости, 20.01.2024
Школьники из Сочи отправили более ста килограммов мандаринов участникам СВО
Более 100 килограммов мандаринов и быстрорастворимые продукты отправили ученики сочинской школы № 82 в зону специальной военной операции, рассказала РИА Новости РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T16:14
2024-01-20T16:15
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СОЧИ, 20 янв - РИА Новости. Более 100 килограммов мандаринов и быстрорастворимые продукты отправили ученики сочинской школы № 82 в зону специальной военной операции, рассказала РИА Новости директор учебного учреждения Елена Григорьева. "Средняя образовательная школа № 82 отправила солдатам зоны СВО письма – поздравления, написанные школьниками. Также на вырученные в ходе ярмарки национальных культур средства были закуплены быстрорастворимые продукты питания и для поднятия настроения больше центнера мандарин", - сказала она. Вещи первой необходимости и продукты питания также отправили ученики школы № 91 им. Чепнияна О.К., расположенной в поселке Якорная щель. Помощь была организована в рамках акции "Своих не бросаем". В коробки с едой дети вложили письма с теплыми пожеланиями, рассказали РИА Новости в школе. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, елена григорьева, владимир путин
Надежные люди, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Елена Григорьева, Владимир Путин
Школьники из Сочи отправили более ста килограммов мандаринов участникам СВО

Мандарины и быстрорастворимые продукты отправили из сочинской школы в зону СВО

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкМандарины
Мандарины - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Мандарины. Архивное фото
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СОЧИ, 20 янв - РИА Новости. Более 100 килограммов мандаринов и быстрорастворимые продукты отправили ученики сочинской школы № 82 в зону специальной военной операции, рассказала РИА Новости директор учебного учреждения Елена Григорьева.
«
"Средняя образовательная школа № 82 отправила солдатам зоны СВО письма – поздравления, написанные школьниками. Также на вырученные в ходе ярмарки национальных культур средства были закуплены быстрорастворимые продукты питания и для поднятия настроения больше центнера мандарин", - сказала она.
Вещи первой необходимости и продукты питания также отправили ученики школы № 91 им. Чепнияна О.К., расположенной в поселке Якорная щель. Помощь была организована в рамках акции "Своих не бросаем". В коробки с едой дети вложили письма с теплыми пожеланиями, рассказали РИА Новости в школе.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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Надежные людиРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЕлена ГригорьеваВладимир Путин
 
 
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