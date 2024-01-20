https://ria.ru/20240120/pomosch-1922463434.html

Украина не получит от США помощи, которая позволит ей выжить, заявил Риттер

Украина не получит от США помощи, которая позволит ей выжить, заявил Риттер - РИА Новости, 20.01.2024

Украина не получит от США помощи, которая позволит ей выжить, заявил Риттер

Украина не получит от США помощи, которая необходима для выживания киевского режима, Вашингтону необходимо решать внутренние проблемы, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T06:08

2024-01-20T06:08

2024-01-20T06:08

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украина не получит от США помощи, которая необходима для выживания киевского режима, Вашингтону необходимо решать внутренние проблемы, заявил в интервью РИА Новости отставной офицер американской разведки морской пехоты и военный аналитик Скотт Риттер. "Я думаю, что у украинцев нет шансов получить помощь, которую они просят и которая позволит им выжить в этом году. Поэтому я и считаю, что сейчас мы наблюдаем конец Украины, потому что Украина не может продолжить сопротивление без значительной материальной поддержки со стороны США, а я не верю, что эта поддержка придет", - сказал Риттер. По его мнению, американская помощь Украине "уже не будет поставляться в прежних объемах". Кроме того, по мнению военного аналитика, в Вашингтоне увидели, что поставки вооружений из США "не привели к успеху украинской операции", поэтому в Белом доме понимают, что какое бы оружие там не решили передать Киеву, это "не поможет и не изменит исхода противостояния". "Концепция передачи Украине более 60 миллиардов долларов на войну, которая Украиной проиграна и все об этом знают. У Киева нет шансов выиграть. А у США есть внутренние проблемы, которые необходимо решать, например, безопасность границ", - добавил эксперт. Ранее республиканская оппозиция увязала утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева с проведением масштабной миграционной реформы и требует также от Белого дома сформулировать стратегию действий на украинском направлении и обеспечить подотчетность выделяемых средств. Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240119/kassety-1921919768.html

https://ria.ru/20240118/oruzhie-1921976554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, сша, скотт риттер, нато, в мире