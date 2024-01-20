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В Польше заявили о желании начать "ядерный армагеддон" с Россией - РИА Новости, 20.01.2024
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03:13 20.01.2024 (обновлено: 03:19 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/polsha-1922458304.html
В Польше заявили о желании начать "ядерный армагеддон" с Россией
В Польше заявили о желании начать "ядерный армагеддон" с Россией - РИА Новости, 20.01.2024
В Польше заявили о желании начать "ядерный армагеддон" с Россией
Польша отрицает факты и продвигает ядерную войну с Россией, пишет польский политик Олаф Сволкень в статье для Myśl Polska. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T03:13
2024-01-20T03:19
в мире
польша
россия
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вооруженные силы украины
лех качиньский
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Польша отрицает факты и продвигает ядерную войну с Россией, пишет польский политик Олаф Сволкень в статье для Myśl Polska.&quot;Польша не желает принимать в сознание эти законы или факты (об оправданности начала Москвой СВО. — Прим. ред.), продвигая абсурдные, грозящие ядерным армагеддоном тезисы о необходимости &quot;войны до победы&quot; и &quot;победы над Россией&quot;, — высказался автор.По его словам, Варшава предпочитает поддаваться иррациональной русофобии. Более того, Польша, поддерживая Украину, лишается возможности принимать участие в разумной дипломатии и тратит "сотни миллиардов" на бессмысленное вооружение, в том числе для ВСУ.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240117/polsha-1921760386.html
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в мире, польша, россия, украина, вооруженные силы украины, лех качиньский
В мире, Польша, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Лех Качиньский
В Польше заявили о желании начать "ядерный армагеддон" с Россией

Политик Сволкень: Польша разжигает ядерный армагеддон с Россией

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Польша отрицает факты и продвигает ядерную войну с Россией, пишет польский политик Олаф Сволкень в статье для Myśl Polska.
«

"Польша не желает принимать в сознание эти законы или факты (об оправданности начала Москвой СВО. — Прим. ред.), продвигая абсурдные, грозящие ядерным армагеддоном тезисы о необходимости "войны до победы" и "победы над Россией", — высказался автор.

По его словам, Варшава предпочитает поддаваться иррациональной русофобии. Более того, Польша, поддерживая Украину, лишается возможности принимать участие в разумной дипломатии и тратит "сотни миллиардов" на бессмысленное вооружение, в том числе для ВСУ.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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