https://ria.ru/20240120/polsha-1922458304.html

В Польше заявили о желании начать "ядерный армагеддон" с Россией

В Польше заявили о желании начать "ядерный армагеддон" с Россией - РИА Новости, 20.01.2024

В Польше заявили о желании начать "ядерный армагеддон" с Россией

Польша отрицает факты и продвигает ядерную войну с Россией, пишет польский политик Олаф Сволкень в статье для Myśl Polska. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T03:13

2024-01-20T03:13

2024-01-20T03:19

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лех качиньский

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Польша отрицает факты и продвигает ядерную войну с Россией, пишет польский политик Олаф Сволкень в статье для Myśl Polska."Польша не желает принимать в сознание эти законы или факты (об оправданности начала Москвой СВО. — Прим. ред.), продвигая абсурдные, грозящие ядерным армагеддоном тезисы о необходимости "войны до победы" и "победы над Россией", — высказался автор.По его словам, Варшава предпочитает поддаваться иррациональной русофобии. Более того, Польша, поддерживая Украину, лишается возможности принимать участие в разумной дипломатии и тратит "сотни миллиардов" на бессмысленное вооружение, в том числе для ВСУ.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240117/polsha-1921760386.html

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россия

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в мире, польша, россия, украина, вооруженные силы украины, лех качиньский