Экс-кандидат в президенты США поддержал Трампа на выборах
Экс-кандидат в президенты США Скотт поддержал Трампа на американских выборах
© AP Photo / Rebecca BlackwellТим Скотт
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Тим Скотт. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Американский сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, который ранее был одним из кандидатов в президенты США от Республиканской партии, поддержал кандидатуру бывшего американского лидера Дональда Трампа в рамках его кампании по возвращению в Белый дом.
"Нам нужен президент, который сегодня же закроет нашу южную границу. Нам нужен президент, который объединит нашу страну. Нам нужен Дональд Трамп", - заявил Скотт во время выступления с участием Трампа в столице Нью-Гэмпшира городе Конкорд.
Он добавил, что США нужен президент, который покончит с преступностью на улицах и восстановит верховенство закона.
"Именно поэтому я прибыл в очень теплый штат Нью-Гэмпшир, чтобы поддержать следующего президента Соединенных Штатов", - добавил Скотт.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.