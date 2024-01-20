Рейтинг@Mail.ru
Экс-кандидат в президенты США поддержал Трампа на выборах - РИА Новости, 20.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:28 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/podderzhka-1922462218.html
Экс-кандидат в президенты США поддержал Трампа на выборах
Экс-кандидат в президенты США поддержал Трампа на выборах - РИА Новости, 20.01.2024
Экс-кандидат в президенты США поддержал Трампа на выборах
Американский сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, который ранее был одним из кандидатов в президенты США от Республиканской партии, поддержал кандидатуру... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T05:28
2024-01-20T05:28
в мире
сша
дональд трамп
президентские выборы в сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908538790_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a4f5a0efe8d7e46d873375e88e506f6.jpg
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Американский сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, который ранее был одним из кандидатов в президенты США от Республиканской партии, поддержал кандидатуру бывшего американского лидера Дональда Трампа в рамках его кампании по возвращению в Белый дом. "Нам нужен президент, который сегодня же закроет нашу южную границу. Нам нужен президент, который объединит нашу страну. Нам нужен Дональд Трамп", - заявил Скотт во время выступления с участием Трампа в столице Нью-Гэмпшира городе Конкорд. Он добавил, что США нужен президент, который покончит с преступностью на улицах и восстановит верховенство закона. "Именно поэтому я прибыл в очень теплый штат Нью-Гэмпшир, чтобы поддержать следующего президента Соединенных Штатов", - добавил Скотт. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20240119/trump-1922344866.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908538790_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8567d512507dc89ebe76c4193bf84a6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, президентские выборы в сша
В мире, США, Дональд Трамп, Президентские выборы в США
Экс-кандидат в президенты США поддержал Трампа на выборах

Экс-кандидат в президенты США Скотт поддержал Трампа на американских выборах

© AP Photo / Rebecca BlackwellТим Скотт
Тим Скотт - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Тим Скотт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Американский сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, который ранее был одним из кандидатов в президенты США от Республиканской партии, поддержал кандидатуру бывшего американского лидера Дональда Трампа в рамках его кампании по возвращению в Белый дом.
"Нам нужен президент, который сегодня же закроет нашу южную границу. Нам нужен президент, который объединит нашу страну. Нам нужен Дональд Трамп", - заявил Скотт во время выступления с участием Трампа в столице Нью-Гэмпшира городе Конкорд.
Он добавил, что США нужен президент, который покончит с преступностью на улицах и восстановит верховенство закона.
"Именно поэтому я прибыл в очень теплый штат Нью-Гэмпшир, чтобы поддержать следующего президента Соединенных Штатов", - добавил Скотт.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
Военнослужащие во время совместных учений НАТО - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
В НАТО испугались серьезного настроя Трампа на выход США из альянса
Вчера, 14:23
 
В миреСШАДональд ТрампПрезидентские выборы в США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала