https://ria.ru/20240120/podderzhka-1922462218.html

Экс-кандидат в президенты США поддержал Трампа на выборах

Экс-кандидат в президенты США поддержал Трампа на выборах - РИА Новости, 20.01.2024

Экс-кандидат в президенты США поддержал Трампа на выборах

Американский сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, который ранее был одним из кандидатов в президенты США от Республиканской партии, поддержал кандидатуру... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T05:28

2024-01-20T05:28

2024-01-20T05:28

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сша

дональд трамп

президентские выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Американский сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, который ранее был одним из кандидатов в президенты США от Республиканской партии, поддержал кандидатуру бывшего американского лидера Дональда Трампа в рамках его кампании по возвращению в Белый дом. "Нам нужен президент, который сегодня же закроет нашу южную границу. Нам нужен президент, который объединит нашу страну. Нам нужен Дональд Трамп", - заявил Скотт во время выступления с участием Трампа в столице Нью-Гэмпшира городе Конкорд. Он добавил, что США нужен президент, который покончит с преступностью на улицах и восстановит верховенство закона. "Именно поэтому я прибыл в очень теплый штат Нью-Гэмпшир, чтобы поддержать следующего президента Соединенных Штатов", - добавил Скотт. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240119/trump-1922344866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, дональд трамп, президентские выборы в сша