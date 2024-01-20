Американский сенатор Скотт может поддержать Трампа на выборах
Экс-кандидат в президенты США сенатор Скотт может поддержать Трампа на выборах
© AP Photo / Rebecca BlackwellТим Скотт
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Тим Скотт. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Американский сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, который ранее был одним из кандидатов в президенты США от Республиканской партии, может поддержать кандидатуру бывшего американского лидера Дональда Трампа в рамках его кампании по возвращению в Белый дом.
Скотт, который ранее выступал с критикой экс-президента, опубликовал видео-обращение на взлетно-посадочной полосе, стоя на фоне самолета Трампа, на котором тот регулярно путешествует по территории США.
«
"Я так взволнован сегодняшнему объявлению, просто настройтесь, обратите внимание, слушайте внимательно, и давайте поговорим о еще четырех годах", - заявил сенатор в своем обращении.
Позднее у Скотта планируется выступление в столице штата Нью-Гэмпшир городе Конкорд, где на следующей неделе пройдут первые республиканские праймериз. Ранее газета New York Times сообщала о том, что сенатор в ходе своего выступления намерен объявить о поддержке Трампа, который ранее уже отработал 4 года в должности главы государства и в настоящее время стремится вернуться в Белый дом на новый срок.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.