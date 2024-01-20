Рейтинг@Mail.ru
Американский сенатор Скотт может поддержать Трампа на выборах - РИА Новости, 20.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:22 20.01.2024 (обновлено: 02:23 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/podderzhka-1922456289.html
Американский сенатор Скотт может поддержать Трампа на выборах
Американский сенатор Скотт может поддержать Трампа на выборах - РИА Новости, 20.01.2024
Американский сенатор Скотт может поддержать Трампа на выборах
Американский сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, который ранее был одним из кандидатов в президенты США от Республиканской партии, может поддержать... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T02:22
2024-01-20T02:23
в мире
сша
южная каролина
нью-гэмпшир
дональд трамп
рон десантис
никки хейли
президентские выборы в сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908538790_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a4f5a0efe8d7e46d873375e88e506f6.jpg
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Американский сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, который ранее был одним из кандидатов в президенты США от Республиканской партии, может поддержать кандидатуру бывшего американского лидера Дональда Трампа в рамках его кампании по возвращению в Белый дом. Скотт, который ранее выступал с критикой экс-президента, опубликовал видео-обращение на взлетно-посадочной полосе, стоя на фоне самолета Трампа, на котором тот регулярно путешествует по территории США. "Я так взволнован сегодняшнему объявлению, просто настройтесь, обратите внимание, слушайте внимательно, и давайте поговорим о еще четырех годах", - заявил сенатор в своем обращении. Позднее у Скотта планируется выступление в столице штата Нью-Гэмпшир городе Конкорд, где на следующей неделе пройдут первые республиканские праймериз. Ранее газета New York Times сообщала о том, что сенатор в ходе своего выступления намерен объявить о поддержке Трампа, который ранее уже отработал 4 года в должности главы государства и в настоящее время стремится вернуться в Белый дом на новый срок. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20240119/pomilovanie-1922246778.html
сша
южная каролина
нью-гэмпшир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908538790_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8567d512507dc89ebe76c4193bf84a6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, южная каролина, нью-гэмпшир, дональд трамп, рон десантис, никки хейли, президентские выборы в сша
В мире, США, Южная Каролина, Нью-Гэмпшир, Дональд Трамп, Рон Десантис, Никки Хейли, Президентские выборы в США
Американский сенатор Скотт может поддержать Трампа на выборах

Экс-кандидат в президенты США сенатор Скотт может поддержать Трампа на выборах

© AP Photo / Rebecca BlackwellТим Скотт
Тим Скотт - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Тим Скотт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Американский сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, который ранее был одним из кандидатов в президенты США от Республиканской партии, может поддержать кандидатуру бывшего американского лидера Дональда Трампа в рамках его кампании по возвращению в Белый дом.
Скотт, который ранее выступал с критикой экс-президента, опубликовал видео-обращение на взлетно-посадочной полосе, стоя на фоне самолета Трампа, на котором тот регулярно путешествует по территории США.
«
"Я так взволнован сегодняшнему объявлению, просто настройтесь, обратите внимание, слушайте внимательно, и давайте поговорим о еще четырех годах", - заявил сенатор в своем обращении.
Позднее у Скотта планируется выступление в столице штата Нью-Гэмпшир городе Конкорд, где на следующей неделе пройдут первые республиканские праймериз. Ранее газета New York Times сообщала о том, что сенатор в ходе своего выступления намерен объявить о поддержке Трампа, который ранее уже отработал 4 года в должности главы государства и в настоящее время стремится вернуться в Белый дом на новый срок.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
Никки Хейли - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Претендент на пост кандидата в президенты США пообещала помиловать Трампа
Вчера, 06:40
 
В миреСШАЮжная КаролинаНью-ГэмпширДональд ТрампРон ДесантисНикки ХейлиПрезидентские выборы в США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала