https://ria.ru/20240120/podderzhka-1922456289.html

Американский сенатор Скотт может поддержать Трампа на выборах

Американский сенатор Скотт может поддержать Трампа на выборах - РИА Новости, 20.01.2024

Американский сенатор Скотт может поддержать Трампа на выборах

Американский сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, который ранее был одним из кандидатов в президенты США от Республиканской партии, может поддержать... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T02:22

2024-01-20T02:22

2024-01-20T02:23

в мире

сша

южная каролина

нью-гэмпшир

дональд трамп

рон десантис

никки хейли

президентские выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Американский сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, который ранее был одним из кандидатов в президенты США от Республиканской партии, может поддержать кандидатуру бывшего американского лидера Дональда Трампа в рамках его кампании по возвращению в Белый дом. Скотт, который ранее выступал с критикой экс-президента, опубликовал видео-обращение на взлетно-посадочной полосе, стоя на фоне самолета Трампа, на котором тот регулярно путешествует по территории США. "Я так взволнован сегодняшнему объявлению, просто настройтесь, обратите внимание, слушайте внимательно, и давайте поговорим о еще четырех годах", - заявил сенатор в своем обращении. Позднее у Скотта планируется выступление в столице штата Нью-Гэмпшир городе Конкорд, где на следующей неделе пройдут первые республиканские праймериз. Ранее газета New York Times сообщала о том, что сенатор в ходе своего выступления намерен объявить о поддержке Трампа, который ранее уже отработал 4 года в должности главы государства и в настоящее время стремится вернуться в Белый дом на новый срок. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240119/pomilovanie-1922246778.html

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южная каролина

нью-гэмпшир

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Максим Горбачев

в мире, сша, южная каролина, нью-гэмпшир, дональд трамп, рон десантис, никки хейли, президентские выборы в сша