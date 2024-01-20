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Уволить проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали 57,5 тысячи россиян - РИА Новости, 20.01.2024
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16:03 20.01.2024 (обновлено: 16:09 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/petitsiya-1922513839.html
Уволить проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали 57,5 тысячи россиян
Уволить проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали 57,5 тысячи россиян - РИА Новости, 20.01.2024
Уволить проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали 57,5 тысячи россиян
Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую из поезда кота Твикса в Кирове, подписали более 57 тысяч человек, следует из данных на сайте... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T16:03
2024-01-20T16:09
ржд
киров
россия
происшествия
гибель кота твикса
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ПЕРМЬ, 20 янв - РИА Новости. Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую из поезда кота Твикса в Кирове, подписали более 57 тысяч человек, следует из данных на сайте Change.org.Уточняется, что женщина "сознательно выбросила кота на пустынной станции, где люди не смогли бы оказать ему помощь", в итоге животное погибло. На электронной странице более 57,5 тысячи подписей. За субботу обращение, созданное 19 января, подписали почти 20 тысяч человек. На Change.org также создана петиция о возбуждении уголовного дела против проводницы РЖД. Это обращение имеет более 20 тысяч подписей. В субботу хозяин выброшенного из поезда кота Твикса сообщил о гибели животного и пообещал сделать все, чтобы виновные были наказаны. Он также поблагодарил всех, кто помогал искать питомца и распространял информацию. По данным волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его высадили из вагона. Поисками кота занимались около 300 человек. Созданный добровольцами чат в Telegram-канале днем в субботу насчитывал более восьми тысяч участников. Очень многих из них выразили соболезнования хозяевам кота. В МВД сообщали, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после инцидента с животным.
https://ria.ru/20240120/rassledovanie-1922502574.html
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ржд, киров, россия, происшествия, гибель кота твикса
РЖД, Киров, Россия, Происшествия, Гибель кота Твикса
Уволить проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали 57,5 тысячи россиян

Петицию об увольнении проводницы, выкинувшую кота, подписали 57,5 тысячи россиян

© Фото : соцсетиКот Твикс
Кот Твикс - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Фото : соцсети
Кот Твикс
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 20 янв - РИА Новости. Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую из поезда кота Твикса в Кирове, подписали более 57 тысяч человек, следует из данных на сайте Change.org.
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Уточняется, что женщина "сознательно выбросила кота на пустынной станции, где люди не смогли бы оказать ему помощь", в итоге животное погибло. На электронной странице более 57,5 тысячи подписей. За субботу обращение, созданное 19 января, подписали почти 20 тысяч человек.
На Change.org также создана петиция о возбуждении уголовного дела против проводницы РЖД. Это обращение имеет более 20 тысяч подписей.
В субботу хозяин выброшенного из поезда кота Твикса сообщил о гибели животного и пообещал сделать все, чтобы виновные были наказаны. Он также поблагодарил всех, кто помогал искать питомца и распространял информацию. По данным волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его высадили из вагона.
Поисками кота занимались около 300 человек. Созданный добровольцами чат в Telegram-канале днем в субботу насчитывал более восьми тысяч участников. Очень многих из них выразили соболезнования хозяевам кота.
В МВД сообщали, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после инцидента с животным.
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РЖДКировРоссияПроисшествияГибель кота Твикса
 
 
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