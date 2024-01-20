https://ria.ru/20240120/petitsiya-1922513839.html

Уволить проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали 57,5 тысячи россиян

Уволить проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали 57,5 тысячи россиян - РИА Новости, 20.01.2024

Уволить проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали 57,5 тысячи россиян

Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую из поезда кота Твикса в Кирове, подписали более 57 тысяч человек, следует из данных на сайте... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T16:03

2024-01-20T16:03

2024-01-20T16:09

ржд

киров

россия

происшествия

гибель кота твикса

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ПЕРМЬ, 20 янв - РИА Новости. Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую из поезда кота Твикса в Кирове, подписали более 57 тысяч человек, следует из данных на сайте Change.org.Уточняется, что женщина "сознательно выбросила кота на пустынной станции, где люди не смогли бы оказать ему помощь", в итоге животное погибло. На электронной странице более 57,5 тысячи подписей. За субботу обращение, созданное 19 января, подписали почти 20 тысяч человек. На Change.org также создана петиция о возбуждении уголовного дела против проводницы РЖД. Это обращение имеет более 20 тысяч подписей. В субботу хозяин выброшенного из поезда кота Твикса сообщил о гибели животного и пообещал сделать все, чтобы виновные были наказаны. Он также поблагодарил всех, кто помогал искать питомца и распространял информацию. По данным волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его высадили из вагона. Поисками кота занимались около 300 человек. Созданный добровольцами чат в Telegram-канале днем в субботу насчитывал более восьми тысяч участников. Очень многих из них выразили соболезнования хозяевам кота. В МВД сообщали, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после инцидента с животным.

https://ria.ru/20240120/rassledovanie-1922502574.html

https://ria.ru/20240120/rzhd-1922499218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ржд, киров, россия, происшествия, гибель кота твикса