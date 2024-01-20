https://ria.ru/20240120/petitsiya-1922513839.html
Уволить проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали 57,5 тысячи россиян
Уволить проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали 57,5 тысячи россиян - РИА Новости, 20.01.2024
Уволить проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали 57,5 тысячи россиян
Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую из поезда кота Твикса в Кирове, подписали более 57 тысяч человек, следует из данных на сайте... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T16:03
2024-01-20T16:03
2024-01-20T16:09
ржд
киров
россия
происшествия
гибель кота твикса
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ПЕРМЬ, 20 янв - РИА Новости. Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую из поезда кота Твикса в Кирове, подписали более 57 тысяч человек, следует из данных на сайте Change.org.Уточняется, что женщина "сознательно выбросила кота на пустынной станции, где люди не смогли бы оказать ему помощь", в итоге животное погибло. На электронной странице более 57,5 тысячи подписей. За субботу обращение, созданное 19 января, подписали почти 20 тысяч человек. На Change.org также создана петиция о возбуждении уголовного дела против проводницы РЖД. Это обращение имеет более 20 тысяч подписей. В субботу хозяин выброшенного из поезда кота Твикса сообщил о гибели животного и пообещал сделать все, чтобы виновные были наказаны. Он также поблагодарил всех, кто помогал искать питомца и распространял информацию. По данным волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его высадили из вагона. Поисками кота занимались около 300 человек. Созданный добровольцами чат в Telegram-канале днем в субботу насчитывал более восьми тысяч участников. Очень многих из них выразили соболезнования хозяевам кота. В МВД сообщали, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после инцидента с животным.
https://ria.ru/20240120/rassledovanie-1922502574.html
https://ria.ru/20240120/rzhd-1922499218.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, киров, россия, происшествия, гибель кота твикса
РЖД, Киров, Россия, Происшествия, Гибель кота Твикса
Уволить проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали 57,5 тысячи россиян
Петицию об увольнении проводницы, выкинувшую кота, подписали 57,5 тысячи россиян
ПЕРМЬ, 20 янв - РИА Новости.
Петицию с требованием уволить проводницу РЖД, выбросившую из поезда кота Твикса в Кирове, подписали более 57 тысяч человек, следует из данных на сайте Change.org
.
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Уточняется, что женщина "сознательно выбросила кота на пустынной станции, где люди не смогли бы оказать ему помощь", в итоге животное погибло. На электронной странице более 57,5 тысячи подписей. За субботу обращение, созданное 19 января, подписали почти 20 тысяч человек.
На Change.org также создана петиция о возбуждении уголовного дела против проводницы РЖД. Это обращение имеет более 20 тысяч подписей.
В субботу хозяин выброшенного из поезда кота Твикса сообщил о гибели животного и пообещал сделать все, чтобы виновные были наказаны. Он также поблагодарил всех, кто помогал искать питомца и распространял информацию. По данным волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его высадили из вагона.
Поисками кота занимались около 300 человек. Созданный добровольцами чат в Telegram-канале днем в субботу насчитывал более восьми тысяч участников. Очень многих из них выразили соболезнования хозяевам кота.
В МВД сообщали, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после инцидента с животным.
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