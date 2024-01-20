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Мизулина предложила установить в Кирове памятник коту Твиксу - РИА Новости, 20.01.2024
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19:13 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/pamyatnik-1922536914.html
Мизулина предложила установить в Кирове памятник коту Твиксу
Мизулина предложила установить в Кирове памятник коту Твиксу - РИА Новости, 20.01.2024
Мизулина предложила установить в Кирове памятник коту Твиксу
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина предложила установить в Кирове памятник коту Твиксу, которого выбросила проводница во время стоянки... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T19:13
2024-01-20T19:13
киров
екатерина мизулина
гибель кота твикса
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина предложила установить в Кирове памятник коту Твиксу, которого выбросила проводница во время стоянки поезда. "Сегодня сообщили, что Твикс погиб: он прошел восемь километров в поисках еды и укрытия... История растопила сердца людей по всему миру. Многие следили и переживали. Нужно, наверное, подумать над памятником котику в Кирове", - написала Мизулина в своем Telegram-канале. Мизулина считает, что проводницу должны привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными. По информации "Федеральной пассажирской компании", проводник несколько раз опросила пассажиров вагона, но на вопрос, кому принадлежит кот, ей никто не ответил. Тогда проводник предположила, что кот случайно забежал в вагон во время стоянки на станции и решила выпустить его, "так как, возможно, хозяева животного могли остаться на станции и искать его там". В ФПК уточнили, что хозяин кота обратился к проводнику спустя 10 часов после отправления со станции Киров. Претензий к работникам поездной бригады у него не было. В субботу хозяин выброшенного из поезда кота Твикса сообщил о гибели животного и пообещал сделать все, чтобы виновные были наказаны. Он также поблагодарил всех, кто помогал искать питомца и распространял информацию. Ранее в МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота по кличке Твикс. Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области. Более 300 волонтеров искали кота несколько дней. Люди развешивали объявления, ходили по домам и прочесывали улицы и вокзал. В субботу волонтеры сообщили РИА Новости, что нашли кота Твикса мертвым.
https://ria.ru/20240120/petitsiya-1922513839.html
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киров, екатерина мизулина, гибель кота твикса
Киров, Екатерина Мизулина, Гибель кота Твикса
Мизулина предложила установить в Кирове памятник коту Твиксу

Екатерина Мизулина предложила установить в Кирове памятник коту Твиксу

© Фото : соцсетиКот Твикс
Кот Твикс - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Фото : соцсети
Кот Твикс. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина предложила установить в Кирове памятник коту Твиксу, которого выбросила проводница во время стоянки поезда.
«
"Сегодня сообщили, что Твикс погиб: он прошел восемь километров в поисках еды и укрытия... История растопила сердца людей по всему миру. Многие следили и переживали. Нужно, наверное, подумать над памятником котику в Кирове", - написала Мизулина в своем Telegram-канале.
Мизулина считает, что проводницу должны привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными.
Кот Твикс - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Уволить проводницу, выкинувшую кота Твикса, потребовали 57,5 тысячи россиян
Вчера, 16:03
По информации "Федеральной пассажирской компании", проводник несколько раз опросила пассажиров вагона, но на вопрос, кому принадлежит кот, ей никто не ответил. Тогда проводник предположила, что кот случайно забежал в вагон во время стоянки на станции и решила выпустить его, "так как, возможно, хозяева животного могли остаться на станции и искать его там". В ФПК уточнили, что хозяин кота обратился к проводнику спустя 10 часов после отправления со станции Киров. Претензий к работникам поездной бригады у него не было.
В субботу хозяин выброшенного из поезда кота Твикса сообщил о гибели животного и пообещал сделать все, чтобы виновные были наказаны. Он также поблагодарил всех, кто помогал искать питомца и распространял информацию.
Ранее в МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота по кличке Твикс.
Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области. Более 300 волонтеров искали кота несколько дней. Люди развешивали объявления, ходили по домам и прочесывали улицы и вокзал. В субботу волонтеры сообщили РИА Новости, что нашли кота Твикса мертвым.
Поезд дальнего следования - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
РЖД изменят правила перевозки животных после гибели кота Твикса
Вчера, 13:36
 
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