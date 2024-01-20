https://ria.ru/20240120/pamyatnik-1922536914.html

Мизулина предложила установить в Кирове памятник коту Твиксу

Мизулина предложила установить в Кирове памятник коту Твиксу - РИА Новости, 20.01.2024

Мизулина предложила установить в Кирове памятник коту Твиксу

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина предложила установить в Кирове памятник коту Твиксу, которого выбросила проводница во время стоянки... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T19:13

2024-01-20T19:13

2024-01-20T19:13

киров

екатерина мизулина

гибель кота твикса

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина предложила установить в Кирове памятник коту Твиксу, которого выбросила проводница во время стоянки поезда. "Сегодня сообщили, что Твикс погиб: он прошел восемь километров в поисках еды и укрытия... История растопила сердца людей по всему миру. Многие следили и переживали. Нужно, наверное, подумать над памятником котику в Кирове", - написала Мизулина в своем Telegram-канале. Мизулина считает, что проводницу должны привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными. По информации "Федеральной пассажирской компании", проводник несколько раз опросила пассажиров вагона, но на вопрос, кому принадлежит кот, ей никто не ответил. Тогда проводник предположила, что кот случайно забежал в вагон во время стоянки на станции и решила выпустить его, "так как, возможно, хозяева животного могли остаться на станции и искать его там". В ФПК уточнили, что хозяин кота обратился к проводнику спустя 10 часов после отправления со станции Киров. Претензий к работникам поездной бригады у него не было. В субботу хозяин выброшенного из поезда кота Твикса сообщил о гибели животного и пообещал сделать все, чтобы виновные были наказаны. Он также поблагодарил всех, кто помогал искать питомца и распространял информацию. Ранее в МВД сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове выбросила из вагона сбежавшего от хозяина кота по кличке Твикс. Инцидент произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области. Более 300 волонтеров искали кота несколько дней. Люди развешивали объявления, ходили по домам и прочесывали улицы и вокзал. В субботу волонтеры сообщили РИА Новости, что нашли кота Твикса мертвым.

https://ria.ru/20240120/petitsiya-1922513839.html

https://ria.ru/20240120/rzhd-1922499218.html

киров

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киров, екатерина мизулина, гибель кота твикса