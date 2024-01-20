Рейтинг@Mail.ru
Источник: советские ракеты поразили украинские комплексы ПВО в Одессе - РИА Новости, 20.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:33 20.01.2024 (обновлено: 08:24 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/odessa-1922458892.html
Источник: советские ракеты поразили украинские комплексы ПВО в Одессе
Источник: советские ракеты поразили украинские комплексы ПВО в Одессе - РИА Новости, 20.01.2024
Источник: советские ракеты поразили украинские комплексы ПВО в Одессе
Российские военные поразили несколькими советскими ракетами П-35Б позиции комплексов ПВО украинских войск в Одессе, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T03:33
2024-01-20T08:24
специальная военная операция на украине
одесса
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_127:0:3551:1926_1920x0_80_0_0_148fbcec2ecc22174257958b0935725d.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российские военные поразили несколькими советскими ракетами П-35Б позиции комплексов ПВО украинских войск в Одессе, сообщил РИА Новости информированный источник."Несколько ракет П-35Б советского производства комплексов "Утес" и "Редут" были применены для нанесения удара по позициям украинских зенитных ракетных комплексов в районе Одессы. Использовались ракеты с оригинальной аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой, которые, тем не менее, показали хорошую эффективность поражения украинских военных объектов", — рассказал собеседник агентства.Он также отметил, что производство П-35 давно прекратилось. При этом, уточнил источник, модернизация бессмысленна, так как снаряды длительное время находились на хранении и неоднократно проходили работы по продлению сроков эксплуатации.П-35 — советская сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета массой более четырех тонн с максимальной дальностью стрельбы до 400 километров. Первый испытательный пуск ее опытного образца состоялся еще в 1959 году, а ракетный комплекс приняли на вооружение в 1964 году на надводных кораблях. Позднее в состав береговых стационарных и подвижных ракетных комплексов "Утес" и "Редут" ввели последние модификации — П-35Б.По данным открытых источников, ракеты П-35 имеют мощную осколочно-фугасную боевую часть массой 800-1000 килограмм. Для сравнения, масса боевой части современной крылатой ракеты "Калибр" составляет 450 килограмм.В большом количестве ракеты советской разработки применяют украинские войска, пытаясь наносить ими террористические неизбирательные удары по российской территории. Это зенитные ракеты комплекса С-200, переделанные для поражения наземных целей, а также ракеты "Точка-У", снятые в России с вооружения. В подавляющем большинстве случаев все они сбиваются российскими системами ПВО.
https://ria.ru/20240108/pushilin-1920108376.html
https://ria.ru/20240106/odessa-1919927626.html
одесса
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_555:0:3123:1926_1920x0_80_0_0_6f9207f66570edff928db5df7661fcd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Источник: советские ракеты поразили украинские комплексы ПВО в Одессе

BС РФ ударили советскими ракетами П-35Б по объектам ПВО в Одессе

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российские военные поразили несколькими советскими ракетами П-35Б позиции комплексов ПВО украинских войск в Одессе, сообщил РИА Новости информированный источник.
«
"Несколько ракет П-35Б советского производства комплексов "Утес" и "Редут" были применены для нанесения удара по позициям украинских зенитных ракетных комплексов в районе Одессы. Использовались ракеты с оригинальной аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой, которые, тем не менее, показали хорошую эффективность поражения украинских военных объектов", — рассказал собеседник агентства.
Он также отметил, что производство П-35 давно прекратилось. При этом, уточнил источник, модернизация бессмысленна, так как снаряды длительное время находились на хранении и неоднократно проходили работы по продлению сроков эксплуатации.
П-35 — советская сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета массой более четырех тонн с максимальной дальностью стрельбы до 400 километров. Первый испытательный пуск ее опытного образца состоялся еще в 1959 году, а ракетный комплекс приняли на вооружение в 1964 году на надводных кораблях. Позднее в состав береговых стационарных и подвижных ракетных комплексов "Утес" и "Редут" ввели последние модификации — П-35Б.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Пушилин призвал к освобождению Одессы и Николаева
8 января, 05:34
По данным открытых источников, ракеты П-35 имеют мощную осколочно-фугасную боевую часть массой 800-1000 килограмм. Для сравнения, масса боевой части современной крылатой ракеты "Калибр" составляет 450 килограмм.
В большом количестве ракеты советской разработки применяют украинские войска, пытаясь наносить ими террористические неизбирательные удары по российской территории. Это зенитные ракеты комплекса С-200, переделанные для поражения наземных целей, а также ракеты "Точка-У", снятые в России с вооружения. В подавляющем большинстве случаев все они сбиваются российскими системами ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
"К сентябрю": Зеленскому сообщили страшные новости об Одессе и Харькове
6 января, 12:34
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала