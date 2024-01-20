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Источник: советские ракеты поразили украинские комплексы ПВО в Одессе
Источник: советские ракеты поразили украинские комплексы ПВО в Одессе - РИА Новости, 20.01.2024
Источник: советские ракеты поразили украинские комплексы ПВО в Одессе
Российские военные поразили несколькими советскими ракетами П-35Б позиции комплексов ПВО украинских войск в Одессе, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T03:33
2024-01-20T03:33
2024-01-20T08:24
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российские военные поразили несколькими советскими ракетами П-35Б позиции комплексов ПВО украинских войск в Одессе, сообщил РИА Новости информированный источник."Несколько ракет П-35Б советского производства комплексов "Утес" и "Редут" были применены для нанесения удара по позициям украинских зенитных ракетных комплексов в районе Одессы. Использовались ракеты с оригинальной аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой, которые, тем не менее, показали хорошую эффективность поражения украинских военных объектов", — рассказал собеседник агентства.Он также отметил, что производство П-35 давно прекратилось. При этом, уточнил источник, модернизация бессмысленна, так как снаряды длительное время находились на хранении и неоднократно проходили работы по продлению сроков эксплуатации.П-35 — советская сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета массой более четырех тонн с максимальной дальностью стрельбы до 400 километров. Первый испытательный пуск ее опытного образца состоялся еще в 1959 году, а ракетный комплекс приняли на вооружение в 1964 году на надводных кораблях. Позднее в состав береговых стационарных и подвижных ракетных комплексов "Утес" и "Редут" ввели последние модификации — П-35Б.По данным открытых источников, ракеты П-35 имеют мощную осколочно-фугасную боевую часть массой 800-1000 килограмм. Для сравнения, масса боевой части современной крылатой ракеты "Калибр" составляет 450 килограмм.В большом количестве ракеты советской разработки применяют украинские войска, пытаясь наносить ими террористические неизбирательные удары по российской территории. Это зенитные ракеты комплекса С-200, переделанные для поражения наземных целей, а также ракеты "Точка-У", снятые в России с вооружения. В подавляющем большинстве случаев все они сбиваются российскими системами ПВО.
https://ria.ru/20240108/pushilin-1920108376.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Источник: советские ракеты поразили украинские комплексы ПВО в Одессе
BС РФ ударили советскими ракетами П-35Б по объектам ПВО в Одессе
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российские военные поразили несколькими советскими ракетами П-35Б позиции комплексов ПВО украинских войск в Одессе, сообщил РИА Новости информированный источник.
«
"Несколько ракет П-35Б советского производства комплексов "Утес" и "Редут" были применены для нанесения удара по позициям украинских зенитных ракетных комплексов в районе Одессы. Использовались ракеты с оригинальной аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой, которые, тем не менее, показали хорошую эффективность поражения украинских военных объектов", — рассказал собеседник агентства.
Он также отметил, что производство П-35 давно прекратилось. При этом, уточнил источник, модернизация бессмысленна, так как снаряды длительное время находились на хранении и неоднократно проходили работы по продлению сроков эксплуатации.
П-35 — советская сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета массой более четырех тонн с максимальной дальностью стрельбы до 400 километров. Первый испытательный пуск ее опытного образца состоялся еще в 1959 году, а ракетный комплекс приняли на вооружение в 1964 году на надводных кораблях. Позднее в состав береговых стационарных и подвижных ракетных комплексов "Утес" и "Редут" ввели последние модификации — П-35Б.
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По данным открытых источников, ракеты П-35 имеют мощную осколочно-фугасную боевую часть массой 800-1000 килограмм. Для сравнения, масса боевой части современной крылатой ракеты "Калибр" составляет 450 килограмм.
В большом количестве ракеты советской разработки применяют украинские войска, пытаясь наносить ими террористические неизбирательные удары по российской территории. Это зенитные ракеты комплекса С-200, переделанные для поражения наземных целей, а также ракеты "Точка-У", снятые в России с вооружения. В подавляющем большинстве случаев все они сбиваются российскими системами ПВО.
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