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Украинские войска обстреляли село в Курской области - РИА Новости, 21.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:35 20.01.2024 (обновлено: 00:14 21.01.2024)
https://ria.ru/20240120/obstrel-1922554828.html
Украинские войска обстреляли село в Курской области
Украинские войска обстреляли село в Курской области - РИА Новости, 21.01.2024
Украинские войска обстреляли село в Курской области
Приграничное село Вишнево Беловского района Курской области обстреляли со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем... РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-20T23:35
2024-01-21T00:14
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
беловский район
украина
роман старовойт
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Приграничное село Вишнево Беловского района Курской области обстреляли со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Как уточнил глава региона, в результате взрыва разбиты окна в спортзале и столовой местной школы. Старовойт пообещал начать ремонтные работы, "как только позволит обстановка".ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
https://ria.ru/20240120/bespilotnik-1922552803.html
курская область
беловский район
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происшествия, курская область, беловский район, украина, роман старовойт, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Беловский район, Украина, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли село в Курской области

Село Вишнево Курской области обстреляли со стороны Украины, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Приграничное село Вишнево Беловского района Курской области обстреляли со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Как уточнил глава региона, в результате взрыва разбиты окна в спортзале и столовой местной школы. Старовойт пообещал начать ремонтные работы, "как только позволит обстановка".
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьБеловский районУкраинаРоман СтаровойтВооруженные силы Украины
 
 
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