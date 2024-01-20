https://ria.ru/20240120/obstrel-1922554828.html

Украинские войска обстреляли село в Курской области

Украинские войска обстреляли село в Курской области - РИА Новости, 21.01.2024

Украинские войска обстреляли село в Курской области

Приграничное село Вишнево Беловского района Курской области обстреляли со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем... РИА Новости, 21.01.2024

2024-01-20T23:35

2024-01-20T23:35

2024-01-21T00:14

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

беловский район

украина

роман старовойт

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Приграничное село Вишнево Беловского района Курской области обстреляли со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Как уточнил глава региона, в результате взрыва разбиты окна в спортзале и столовой местной школы. Старовойт пообещал начать ремонтные работы, "как только позволит обстановка".ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.

https://ria.ru/20240120/bespilotnik-1922552803.html

курская область

беловский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курская область, беловский район, украина, роман старовойт, вооруженные силы украины