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При обстреле Горловки в ночь на субботу погиб мирный житель - РИА Новости, 20.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/obstrel-1922514918.html
При обстреле Горловки в ночь на субботу погиб мирный житель
При обстреле Горловки в ночь на субботу погиб мирный житель - РИА Новости, 20.01.2024
При обстреле Горловки в ночь на субботу погиб мирный житель
Мирный житель погиб при обстреле Горловки в ночь на субботу, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T16:05
2024-01-20T16:05
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецкая народная республика
иван приходько
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Горловки в ночь на субботу, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате ночного обстрела центра Горловки со стороны вооруженных формирований Украины погиб мирный житель", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Приходько. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило как минимум о пяти обстрелах Горловки после полуночи 20 января. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240120/obstrel-1922510520.html
горловка
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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Стирол
При обстреле Горловки в ночь на субботу погиб мирный житель

Приходько: при обстреле Горловки в ночь на субботу погиб мирный житель

© Фото : Приходько РИК/TelegramОдин из кассетных боеприпасов ВФУ в Горловке
Один из кассетных боеприпасов ВФУ в Горловке - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Один из кассетных боеприпасов ВФУ в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Горловки в ночь на субботу, сообщил мэр города Иван Приходько.
«
"В результате ночного обстрела центра Горловки со стороны вооруженных формирований Украины погиб мирный житель", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Приходько.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило как минимум о пяти обстрелах Горловки после полуночи 20 января.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСЦККСтирол
 
 
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