https://ria.ru/20240120/obstrel-1922514918.html

При обстреле Горловки в ночь на субботу погиб мирный житель

При обстреле Горловки в ночь на субботу погиб мирный житель - РИА Новости, 20.01.2024

При обстреле Горловки в ночь на субботу погиб мирный житель

Мирный житель погиб при обстреле Горловки в ночь на субботу, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T16:05

2024-01-20T16:05

2024-01-20T16:05

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

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донецкая народная республика

иван приходько

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Горловки в ночь на субботу, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате ночного обстрела центра Горловки со стороны вооруженных формирований Украины погиб мирный житель", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Приходько. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило как минимум о пяти обстрелах Горловки после полуночи 20 января. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240120/obstrel-1922510520.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, стирол