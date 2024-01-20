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При обстреле Горловки в ночь на субботу погиб мирный житель
При обстреле Горловки в ночь на субботу погиб мирный житель - РИА Новости, 20.01.2024
При обстреле Горловки в ночь на субботу погиб мирный житель
Мирный житель погиб при обстреле Горловки в ночь на субботу, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T16:05
2024-01-20T16:05
2024-01-20T16:05
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Горловки в ночь на субботу, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате ночного обстрела центра Горловки со стороны вооруженных формирований Украины погиб мирный житель", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Приходько. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило как минимум о пяти обстрелах Горловки после полуночи 20 января. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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При обстреле Горловки в ночь на субботу погиб мирный житель
Приходько: при обстреле Горловки в ночь на субботу погиб мирный житель