https://ria.ru/20240120/obstrel-1922510520.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ повреждены образовательные учреждения

При обстреле Горловки со стороны ВСУ повреждены образовательные учреждения - РИА Новости, 20.01.2024

При обстреле Горловки со стороны ВСУ повреждены образовательные учреждения

Ряд образовательных учреждений, а также административное здание в центре Горловке получили повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск,... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T15:38

2024-01-20T15:38

2024-01-20T15:38

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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Ряд образовательных учреждений, а также административное здание в центре Горловке получили повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале ведомства. "Продолжает поступать информация о повреждениях в Центрально-Городском районе Горловки: административное здание по улице Кирова; учебный корпус ГБПОУ "Горловский многопрофильный техникум № 37" по улице Пушкинской; корпус Автомобильно-дорожного института ДонНТУ по улице Кирова; МБУДО "Городской Дворец детского и юношеского творчества" по улице Димитрова", - говорится в сообщении. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что при обстреле центра города пострадали три человека, еще один получил ранение из-за взрывоопасного предмета. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240120/gorlovka-1922482599.html

https://ria.ru/20240120/obstrel-1922450617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, киров, иван приходько, сцкк, стирол