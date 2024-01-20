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При обстреле Горловки со стороны ВСУ повреждены образовательные учреждения - РИА Новости, 20.01.2024
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15:38 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/obstrel-1922510520.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ повреждены образовательные учреждения
При обстреле Горловки со стороны ВСУ повреждены образовательные учреждения - РИА Новости, 20.01.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ повреждены образовательные учреждения
Ряд образовательных учреждений, а также административное здание в центре Горловке получили повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск,... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T15:38
2024-01-20T15:38
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Ряд образовательных учреждений, а также административное здание в центре Горловке получили повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале ведомства. "Продолжает поступать информация о повреждениях в Центрально-Городском районе Горловки: административное здание по улице Кирова; учебный корпус ГБПОУ "Горловский многопрофильный техникум № 37" по улице Пушкинской; корпус Автомобильно-дорожного института ДонНТУ по улице Кирова; МБУДО "Городской Дворец детского и юношеского творчества" по улице Димитрова", - говорится в сообщении. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что при обстреле центра города пострадали три человека, еще один получил ранение из-за взрывоопасного предмета. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240120/gorlovka-1922482599.html
https://ria.ru/20240120/obstrel-1922450617.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, киров, иван приходько, сцкк, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Киров, Иван Приходько, СЦКК, Стирол
При обстреле Горловки со стороны ВСУ повреждены образовательные учреждения

В Горловке повреждены образовательные учреждения и административное здание

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Ряд образовательных учреждений, а также административное здание в центре Горловке получили повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале ведомства.
"Продолжает поступать информация о повреждениях в Центрально-Городском районе Горловки: административное здание по улице Кирова; учебный корпус ГБПОУ "Горловский многопрофильный техникум № 37" по улице Пушкинской; корпус Автомобильно-дорожного института ДонНТУ по улице Кирова; МБУДО "Городской Дворец детского и юношеского творчества" по улице Димитрова", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела жилого дома в Никитовском районе Горловки - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
В Горловке ранен мирный житель
Вчера, 11:07
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что при обстреле центра города пострадали три человека, еще один получил ранение из-за взрывоопасного предмета.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Горловка - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
ВСУ выпустили 12 кассетных снарядов по Горловке
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В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаКировИван ПриходькоСЦККСтирол
 
 
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