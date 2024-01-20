https://ria.ru/20240120/obstrel-1922450617.html

ВСУ выпустили 12 кассетных снарядов по Горловке

ВСУ выпустили 12 кассетных снарядов по Горловке - РИА Новости, 20.01.2024

ВСУ выпустили 12 кассетных снарядов по Горловке

Украинские войска за десять минут выпустили 12 кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T00:23

2024-01-20T00:23

2024-01-20T00:40

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 12 кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК."После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.05 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.В отдельном посте добавляется, что в 00.15 город вновь оказался под огнем противника, который применил еще шесть кассетных снарядов такого же калибра.Мэр Горловки Иван Приходько уточнил, что гостиница "Родина" и детский сад "Теремок" получили повреждения. По его данным, в отеле пострадали двое мирных граждан, а на площади Победы молодой человек получил ранения.Ранее представительство сообщало, что ВСУ обстреляли город 20 ракетами из РСЗО.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240119/obstrel-1922429906.html

https://ria.ru/20240119/kassety-1921919768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия