https://ria.ru/20240120/obstrel-1922450617.html
ВСУ выпустили 12 кассетных снарядов по Горловке
ВСУ выпустили 12 кассетных снарядов по Горловке - РИА Новости, 20.01.2024
ВСУ выпустили 12 кассетных снарядов по Горловке
Украинские войска за десять минут выпустили 12 кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T00:23
2024-01-20T00:23
2024-01-20T00:40
специальная военная операция на украине
горловка
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вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 12 кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК."После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.05 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.В отдельном посте добавляется, что в 00.15 город вновь оказался под огнем противника, который применил еще шесть кассетных снарядов такого же калибра.Мэр Горловки Иван Приходько уточнил, что гостиница "Родина" и детский сад "Теремок" получили повреждения. По его данным, в отеле пострадали двое мирных граждан, а на площади Победы молодой человек получил ранения.Ранее представительство сообщало, что ВСУ обстреляли город 20 ракетами из РСЗО.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240119/obstrel-1922429906.html
https://ria.ru/20240119/kassety-1921919768.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ выпустили 12 кассетных снарядов по Горловке
ВСУ за десять минут выпустили 12 кассетных снарядов по Горловке