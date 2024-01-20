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Путин поздравил жителей Новгорода с юбилеем освобождения города от нацистов - РИА Новости, 20.01.2024
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12:05 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/novgorod-1922489194.html
Путин поздравил жителей Новгорода с юбилеем освобождения города от нацистов
Путин поздравил жителей Новгорода с юбилеем освобождения города от нацистов - РИА Новости, 20.01.2024
Путин поздравил жителей Новгорода с юбилеем освобождения города от нацистов
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Великого Новгорода и Новгородской области со знаменательной датой – 80-летием освобождения Новгорода от... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T12:05
2024-01-20T12:05
общество
великий новгород
владимир путин
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Великого Новгорода и Новгородской области со знаменательной датой – 80-летием освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне, отметив, что данное событие приобрело огромное символическое, нравственное значение. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас со знаменательной датой – 80-летием освобождения Великого Новгорода. Освобождение нашей древней столицы от нацистов стало не только значимой вехой Великой Отечественной войны, но и событием огромного символического, нравственного значения, ведь здесь, в Великом Новгороде, рождалась тысячелетняя российская государственность, закладывались основы отечественной культуры, просвещения, искусства", - говорится в телеграмме президента РФ. По словам Путина, в народной памяти навечно останется подвиг солдат и офицеров, бойцов партизанских отрядов, новгородцев – всех, кто защищал и освобождал Великий Новгород, своим подвижническим трудом восстанавливал город, его памятники и святыни, разрушенные врагом. "Наш священный долг – хранить историческую правду о подвиге поколения Победителей, о том, как их единство и сплочённость помогали преодолевать любые испытания. И потому так важны усилия всех неравнодушных людей, кто сберегает память о страницах Великой Отечественной войны, ведёт архивную, поисковую работу, возвращает имена защитников Родины. Уверен, эта масштабная работа будет продолжаться по всей России, в том числе здесь, на Новгородчине", - добавляется в телеграмме. Путин пожелал новгородцам успехов и благополучия.
https://ria.ru/20231214/yubilei-1915814566.html
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общество, великий новгород, владимир путин
Общество, Великий Новгород, Владимир Путин
Путин поздравил жителей Новгорода с юбилеем освобождения города от нацистов

Путин отметил символизм освобождения Новгорода в Великой Отечественной войне

© РИА Новости / В. Кузнецов | Перейти в медиабанкРазрушенный Новгород
Разрушенный Новгород - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / В. Кузнецов
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Разрушенный Новгород. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Великого Новгорода и Новгородской области со знаменательной датой – 80-летием освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне, отметив, что данное событие приобрело огромное символическое, нравственное значение.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас со знаменательной датой – 80-летием освобождения Великого Новгорода. Освобождение нашей древней столицы от нацистов стало не только значимой вехой Великой Отечественной войны, но и событием огромного символического, нравственного значения, ведь здесь, в Великом Новгороде, рождалась тысячелетняя российская государственность, закладывались основы отечественной культуры, просвещения, искусства", - говорится в телеграмме президента РФ.
По словам Путина, в народной памяти навечно останется подвиг солдат и офицеров, бойцов партизанских отрядов, новгородцев – всех, кто защищал и освобождал Великий Новгород, своим подвижническим трудом восстанавливал город, его памятники и святыни, разрушенные врагом.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин заявил о важности юбилейных дат, связанных с Великой Отечественной
14 декабря 2023, 15:24
"Наш священный долг – хранить историческую правду о подвиге поколения Победителей, о том, как их единство и сплочённость помогали преодолевать любые испытания. И потому так важны усилия всех неравнодушных людей, кто сберегает память о страницах Великой Отечественной войны, ведёт архивную, поисковую работу, возвращает имена защитников Родины. Уверен, эта масштабная работа будет продолжаться по всей России, в том числе здесь, на Новгородчине", - добавляется в телеграмме.
Путин пожелал новгородцам успехов и благополучия.
 
ОбществоВеликий НовгородВладимир Путин
 
 
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