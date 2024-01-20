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Вильфанд рассказал, в чем нейросеть уже "обошла" синоптиков - РИА Новости, 20.01.2024
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03:18 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/neyroset-1922458605.html
Вильфанд рассказал, в чем нейросеть уже "обошла" синоптиков
Вильфанд рассказал, в чем нейросеть уже "обошла" синоптиков - РИА Новости, 20.01.2024
Вильфанд рассказал, в чем нейросеть уже "обошла" синоптиков
Нейросети лучше синоптиков справляются с описанием сложных процессов, где нет определенности, однако искусственный интеллект не может составлять уравнения и... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T03:18
2024-01-20T03:18
технологии
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Нейросети лучше синоптиков справляются с описанием сложных процессов, где нет определенности, однако искусственный интеллект не может составлять уравнения и проверять их на соответствие фундаментальным законам физики, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Есть несколько ниш, где нейросеть или, лучше сказать, машинное обучение имеет явное преимущество: там, где существует неопределенность, где законы неизвестны - либо их не существует, либо они еще не сформулированы. Например, описание подсеточных процессов, сложных мелких процессов. Вот здесь нейросеть очень хороша", - сказал Вильфанд. При этом, подчеркнул синоптик, искусственный интеллект пока не понимает основных законов физики, поэтому противоречия в работе синоптиков и нейросетей быть не должно, нужна "синергия и взаимодействие". "Дело в том, что нейросеть не может проводить исследования так же, как проводят настоящие метеорологи, математики, физики. Почему? Для атмосферы существуют фундаментальные законы: сохранения энергии, сохранения массы, сохранения импульса. Уравнения, которые разработали учёные, соответствуют этим законам. Нейросеть не может выписывать уравнения, дифференциальные уравнения частных производных второй степени", - добавил метеоролог.
https://ria.ru/20231124/putin-1911662823.html
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технологии, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Технологии, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал, в чем нейросеть уже "обошла" синоптиков

Вильфанд: нейросети лучше синоптиков справляются с описанием сложных процессов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Роман Вильфанд. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Нейросети лучше синоптиков справляются с описанием сложных процессов, где нет определенности, однако искусственный интеллект не может составлять уравнения и проверять их на соответствие фундаментальным законам физики, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"Есть несколько ниш, где нейросеть или, лучше сказать, машинное обучение имеет явное преимущество: там, где существует неопределенность, где законы неизвестны - либо их не существует, либо они еще не сформулированы. Например, описание подсеточных процессов, сложных мелких процессов. Вот здесь нейросеть очень хороша", - сказал Вильфанд.
При этом, подчеркнул синоптик, искусственный интеллект пока не понимает основных законов физики, поэтому противоречия в работе синоптиков и нейросетей быть не должно, нужна "синергия и взаимодействие".
"Дело в том, что нейросеть не может проводить исследования так же, как проводят настоящие метеорологи, математики, физики. Почему? Для атмосферы существуют фундаментальные законы: сохранения энергии, сохранения массы, сохранения импульса. Уравнения, которые разработали учёные, соответствуют этим законам. Нейросеть не может выписывать уравнения, дифференциальные уравнения частных производных второй степени", - добавил метеоролог.
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