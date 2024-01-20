https://ria.ru/20240120/neyroset-1922458605.html

Вильфанд рассказал, в чем нейросеть уже "обошла" синоптиков

Вильфанд рассказал, в чем нейросеть уже "обошла" синоптиков - РИА Новости, 20.01.2024

Вильфанд рассказал, в чем нейросеть уже "обошла" синоптиков

Нейросети лучше синоптиков справляются с описанием сложных процессов, где нет определенности, однако искусственный интеллект не может составлять уравнения и... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T03:18

2024-01-20T03:18

2024-01-20T03:18

технологии

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Нейросети лучше синоптиков справляются с описанием сложных процессов, где нет определенности, однако искусственный интеллект не может составлять уравнения и проверять их на соответствие фундаментальным законам физики, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Есть несколько ниш, где нейросеть или, лучше сказать, машинное обучение имеет явное преимущество: там, где существует неопределенность, где законы неизвестны - либо их не существует, либо они еще не сформулированы. Например, описание подсеточных процессов, сложных мелких процессов. Вот здесь нейросеть очень хороша", - сказал Вильфанд. При этом, подчеркнул синоптик, искусственный интеллект пока не понимает основных законов физики, поэтому противоречия в работе синоптиков и нейросетей быть не должно, нужна "синергия и взаимодействие". "Дело в том, что нейросеть не может проводить исследования так же, как проводят настоящие метеорологи, математики, физики. Почему? Для атмосферы существуют фундаментальные законы: сохранения энергии, сохранения массы, сохранения импульса. Уравнения, которые разработали учёные, соответствуют этим законам. Нейросеть не может выписывать уравнения, дифференциальные уравнения частных производных второй степени", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20231124/putin-1911662823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

технологии, россия, роман вильфанд, гидрометцентр