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В России готовится новый нацпроект "Транспорт" - РИА Новости, 20.01.2024
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20:03 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/natsproekt-1922542072.html
В России готовится новый нацпроект "Транспорт"
В России готовится новый нацпроект "Транспорт" - РИА Новости, 20.01.2024
В России готовится новый нацпроект "Транспорт"
Правительство России приступило к работе над новым национальным проектом "Транспорт", сообщили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T20:03
2024-01-20T20:03
экономика
россия
андрей белоусов
виталий савельев
технологии
правительство рф
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Правительство России приступило к работе над новым национальным проектом "Транспорт", сообщили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Формирование нацпроекта обсуждалось на установочном совещании под председательством первого зампредседателя правительства. В настоящее время в сфере транспорта реализуются два крупных нацпроекта: "Безопасные качественные дороги" и "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". Текущий год является завершающим для достижения целей каждого из них. Нацпроект "Транспорт" станет преемником этих двух действующих нацпроектов. "Новый нацпроект – это, по сути, впервые осуществляемая попытка создания системы планирования и реализации развития транспортной инфраструктуры в нашей стране, исходя из конечной задачи, которую поставил президент России, связанной с повышением мобильности населения и с обеспечением доступности транспортных сетей для грузоперевозок с учетом освоения новых для нашей страны внешних рынков дружественных стран", - процитировали в секретариате слова Белоусова. Он напомнил, что в 2021 году была утверждена новая Транспортная стратегия, пересмотрены долгосрочные ориентиры развития отрасли. Стратегией предусмотрено формирование единой опорной транспортной сети, которая легла в основу разрабатываемого нацпроекта "Транспорт". Именно на нее планируется опираться при формировании структуры проекта. Белоусов сообщил, что разработку нового нацпроекта планируется осуществить в ближайшие четыре - пять месяцев. Проект концепции нового нацпроекта участникам совещания представил министр транспорта Виталий Савельев. Главной целью нацпроекта "Транспорт" является обеспечение связанности всех видов транспортной инфраструктуры. Предварительная структура проекта предусматривает формирование нескольких федеральных проектов, направленных на достижение двух результатов: обеспечение роста провозных мощностей и пропускной способности транспортной инфраструктуры Единой опорной транспортной сети, а также рост мощностей транспортной инфраструктуры для пассажирского сообщения и связанности территорий более чем в два раза. Министр транспорта отметил, что "важным отличием национального проекта "Транспорт" от действующих национальных проектов станет создание единой системы приоритизации и оценки эффектов от мероприятий с учетом транспортно-экономического баланса и методики оценки социально-экономических эффектов от проектов строительства и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, планируемых к реализации с привлечением средств федерального бюджета. Это позволит оптимально развивать инфраструктуру и эффективно расходовать бюджетные средства с учетом конкретных измеримых результатов. В секретариате Белоусова отметили, что участники совещания в целом одобрили предлагаемый проект концепции нацпроекта и внесли ряд конструктивных предложений по его доработке. Там добавили, что представленный проект концепции нацпроекта "Транспорт" получил активную поддержку представителей транспортного бизнес-сообщества.
https://ria.ru/20240117/natsproekty-1921794717.html
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экономика, россия, андрей белоусов, виталий савельев, технологии, правительство рф
Экономика, Россия, Андрей Белоусов, Виталий Савельев, Технологии, Правительство РФ
В России готовится новый нацпроект "Транспорт"

Секретариат Белоусова: правительство работает над новым нацпроектом "Транспорт"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Правительство России приступило к работе над новым национальным проектом "Транспорт", сообщили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Формирование нацпроекта обсуждалось на установочном совещании под председательством первого зампредседателя правительства. В настоящее время в сфере транспорта реализуются два крупных нацпроекта: "Безопасные качественные дороги" и "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". Текущий год является завершающим для достижения целей каждого из них. Нацпроект "Транспорт" станет преемником этих двух действующих нацпроектов.
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"Новый нацпроект – это, по сути, впервые осуществляемая попытка создания системы планирования и реализации развития транспортной инфраструктуры в нашей стране, исходя из конечной задачи, которую поставил президент России, связанной с повышением мобильности населения и с обеспечением доступности транспортных сетей для грузоперевозок с учетом освоения новых для нашей страны внешних рынков дружественных стран", - процитировали в секретариате слова Белоусова.
Он напомнил, что в 2021 году была утверждена новая Транспортная стратегия, пересмотрены долгосрочные ориентиры развития отрасли. Стратегией предусмотрено формирование единой опорной транспортной сети, которая легла в основу разрабатываемого нацпроекта "Транспорт". Именно на нее планируется опираться при формировании структуры проекта.
Белоусов сообщил, что разработку нового нацпроекта планируется осуществить в ближайшие четыре - пять месяцев. Проект концепции нового нацпроекта участникам совещания представил министр транспорта Виталий Савельев. Главной целью нацпроекта "Транспорт" является обеспечение связанности всех видов транспортной инфраструктуры. Предварительная структура проекта предусматривает формирование нескольких федеральных проектов, направленных на достижение двух результатов: обеспечение роста провозных мощностей и пропускной способности транспортной инфраструктуры Единой опорной транспортной сети, а также рост мощностей транспортной инфраструктуры для пассажирского сообщения и связанности территорий более чем в два раза.
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Министр транспорта отметил, что "важным отличием национального проекта "Транспорт" от действующих национальных проектов станет создание единой системы приоритизации и оценки эффектов от мероприятий с учетом транспортно-экономического баланса и методики оценки социально-экономических эффектов от проектов строительства и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, планируемых к реализации с привлечением средств федерального бюджета. Это позволит оптимально развивать инфраструктуру и эффективно расходовать бюджетные средства с учетом конкретных измеримых результатов.
В секретариате Белоусова отметили, что участники совещания в целом одобрили предлагаемый проект концепции нацпроекта и внесли ряд конструктивных предложений по его доработке. Там добавили, что представленный проект концепции нацпроекта "Транспорт" получил активную поддержку представителей транспортного бизнес-сообщества.
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