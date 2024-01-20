https://ria.ru/20240120/mosch-1922500830.html

"Обречены": в США сделали мрачный прогноз по Украине

"Обречены": в США сделали мрачный прогноз по Украине - РИА Новости, 20.01.2024

"Обречены": в США сделали мрачный прогноз по Украине

Вооруженные силы Украины ожидает неминуемое поражение, поскольку они, даже имя западную поддержку, бессильны против военной мощи России, заявил подполковник... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T14:05

2024-01-20T14:05

2024-01-20T14:05

в мире

украина

россия

сша

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины ожидает неминуемое поражение, поскольку они, даже имя западную поддержку, бессильны против военной мощи России, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive."Тем временем военное производство в России разогналось на полную мощь, они создали новое оружие, больше дронов разных категорий, у них есть боеприпасы, ракеты, высокоточное оружие, самолеты, вертолеты, системы ПВО. <…> Любой, кто видит, что происходит на самом деле, скажет, что у Украины нет шансов победить в этом конфликте. Украинская армия обречена на поражение", — отметил он.Дэвис также подверг критике украинских и западных лидеров из-за их постоянной лжи об успехах ВСУ, что ведет к еще большим потерям на Украине. Кроме того, добавил он, ситуацию для ВСУ осложняет нехватка оружия и личного состава.В ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженным силам Украины придется отступить, если Запад прекратит поддерживать страну.

https://ria.ru/20240120/naemniki-1922480978.html

https://ria.ru/20240120/uspekh-1922494283.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины