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"Обречены": в США сделали мрачный прогноз по Украине
"Обречены": в США сделали мрачный прогноз по Украине - РИА Новости, 20.01.2024
"Обречены": в США сделали мрачный прогноз по Украине
Вооруженные силы Украины ожидает неминуемое поражение, поскольку они, даже имя западную поддержку, бессильны против военной мощи России, заявил подполковник... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T14:05
2024-01-20T14:05
2024-01-20T14:05
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины ожидает неминуемое поражение, поскольку они, даже имя западную поддержку, бессильны против военной мощи России, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive."Тем временем военное производство в России разогналось на полную мощь, они создали новое оружие, больше дронов разных категорий, у них есть боеприпасы, ракеты, высокоточное оружие, самолеты, вертолеты, системы ПВО. <…> Любой, кто видит, что происходит на самом деле, скажет, что у Украины нет шансов победить в этом конфликте. Украинская армия обречена на поражение", — отметил он.Дэвис также подверг критике украинских и западных лидеров из-за их постоянной лжи об успехах ВСУ, что ведет к еще большим потерям на Украине. Кроме того, добавил он, ситуацию для ВСУ осложняет нехватка оружия и личного состава.В ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженным силам Украины придется отступить, если Запад прекратит поддерживать страну.
https://ria.ru/20240120/naemniki-1922480978.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Обречены": в США сделали мрачный прогноз по Украине
Подполковник Дэвис: ВСУ обречены на поражения из-за военной мощи России