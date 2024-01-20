https://ria.ru/20240120/moldaviya-1922525193.html

Экс-глава МИД Молдавии считает, что Кишинев не готов к переговорам с ЕС

Экс-глава МИД Молдавии считает, что Кишинев не готов к переговорам с ЕС - РИА Новости, 20.01.2024

Экс-глава МИД Молдавии считает, что Кишинев не готов к переговорам с ЕС

Власти Молдавии, взявшие курс на евроинтеграцию, не готовы вести переговоры с Брюсселем о вступлении страны в Евросоюз, заявил в телеэфире бывший министр... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T17:31

2024-01-20T17:31

2024-01-20T17:31

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брюссель

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КИШИНЕВ, 20 янв – РИА Новости. Власти Молдавии, взявшие курс на евроинтеграцию, не готовы вести переговоры с Брюсселем о вступлении страны в Евросоюз, заявил в телеэфире бывший министр иностранных дел республики (январь 2018 - июнь 2019) Тудор Ульяновски. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. "Нынешняя власть не готова к переговорам по вступлению страны в ЕС. У команды PAS (правящая партия "Действие и солидарность" - ПДС/PAS - ред.) нет ни профессионалов, ни чёткого видения. И возникает вопрос, почему спустя месяц после объявленного решения о начале переговоров у Молдавии нет переговорной базы, нет плана переговоров, нет главного переговорщика. Я слышу много фамилий в публичном пространстве, но это говорит о том, насколько расхлябанное правительство, у него нет системного подхода. Сегодня в Молдавии нет даже переговорной группы…", - сказал дипломат в эфире кишиневского телеканала TVC 21. Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что в правительстве появится должность главного переговорщика с Евросоюзом по вступлению страны в это объединение. Молдавские СМИ и близкие к оппозиции Telegram-каналы, в том числе "Молдавская политика", сообщили со ссылкой на личные источники о готовящихся перестановках в кабмине. Якобы нынешний глава МИД Нику Попеску покинет свой пост и станет главным переговорщиком с ЕС. На его место в министерстве иностранных дел прочат вице-спикера парламента Михая Попшоя. Еще одним потенциальным переговорщиком с Евросоюзом может быть нынешний депутат парламента Олеся Стамате. В пятницу она объявила, что уходит с поста председателя парламентской Комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету. Однако в пятницу, глава офиса президента Молдавии Адриан Бэлуцэл назвал слухами появившуюся в СМИ информацию о возможных перестановках в правительстве. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240107/moldaviya-1920039399.html

https://ria.ru/20231230/moldaviya-1919112619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, брюссель, украина, дорин речан, евросоюз