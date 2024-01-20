В Молдавии призвали не мешать открытию избирательных участков для россиян
В Молдавии призвали власти не мешать открытию избирательных участков для россиян
Выборы. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 янв - РИА Новости. Официальный Кишинев не должен препятствовать открытию на территории Молдавии избирательных участков для граждан России, сказал в комментарии РИА Новости вице-председатель общественной организации по развитию молдавской культуры в Санкт-Петербурге Patria ("Родина"), член республиканского совета общественной платформы "Народный Союз Молдовы" Александр Танасий.
Ранее Россия направила запрос в адрес Молдавии об открытии на ее территории избирательных участков для организации процедуры голосования русскими гражданами на выборах президента, которые намечены в марте 2024 года. Во вторник, 16 января, в МИД-е республики сообщили журналистам, что Кишинев изучает поступивший запрос. В пятницу в посольстве России в Молдавии отметили, что Москва надеется на положительный ответ от молдавских властей на запрос об организации на территории республики участков для голосования.
"Нынешние власти республики выбрали курс на евроинтеграцию и заявляют, что продвигают европейские ценности, среди которых и право на свободные выборы. Власти Молдавии не должны препятствовать открытию избирательных участков для проживающих в республике российских граждан для их участия в выборах президента РФ. Раньше такая практика была, и она соответствует всем международным нормам. Хочу обратить внимание, что практика открытия избирательных участков в Молдове реализуется при проведении выборов в органы власти Румынии, Болгарии и других стран", - сказал Танасий.
Общественный деятель высказал опасение, что отказ открыть на территории республики избирательные участки может привести к еще большему обострению отношений Кишинева и Москвы.
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"В Молдавии живут или работают несколько сотен тысяч граждан России. Отказав им в обеспечении конституционного права на демократическое волеизъявление, Кишинев идет на еще большее обострение взаимоотношений с Москвой, что прямым, негативным образом затронет и порядка 500 тысяч выходцев из Молдавии, проживающих в России. Диаспора молдаван Санкт-Петербурга призывает президента Молдавии Майи Санду, правительство, правящую партию "Действие и солидарность" найти решение проблемы, которое станет взаимовыгодным для обеих сторон", - сказал Танасий.
Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.