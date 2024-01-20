https://ria.ru/20240120/moldaviya-1922506430.html

В Молдавии призвали не мешать открытию избирательных участков для россиян

В Молдавии призвали не мешать открытию избирательных участков для россиян - РИА Новости, 20.01.2024

В Молдавии призвали не мешать открытию избирательных участков для россиян

Официальный Кишинев не должен препятствовать открытию на территории Молдавии избирательных участков для граждан России, сказал в комментарии РИА Новости... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T14:53

2024-01-20T14:53

2024-01-20T14:54

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КИШИНЕВ, 20 янв - РИА Новости. Официальный Кишинев не должен препятствовать открытию на территории Молдавии избирательных участков для граждан России, сказал в комментарии РИА Новости вице-председатель общественной организации по развитию молдавской культуры в Санкт-Петербурге Patria ("Родина"), член республиканского совета общественной платформы "Народный Союз Молдовы" Александр Танасий. Ранее Россия направила запрос в адрес Молдавии об открытии на ее территории избирательных участков для организации процедуры голосования русскими гражданами на выборах президента, которые намечены в марте 2024 года. Во вторник, 16 января, в МИД-е республики сообщили журналистам, что Кишинев изучает поступивший запрос. В пятницу в посольстве России в Молдавии отметили, что Москва надеется на положительный ответ от молдавских властей на запрос об организации на территории республики участков для голосования. "Нынешние власти республики выбрали курс на евроинтеграцию и заявляют, что продвигают европейские ценности, среди которых и право на свободные выборы. Власти Молдавии не должны препятствовать открытию избирательных участков для проживающих в республике российских граждан для их участия в выборах президента РФ. Раньше такая практика была, и она соответствует всем международным нормам. Хочу обратить внимание, что практика открытия избирательных участков в Молдове реализуется при проведении выборов в органы власти Румынии, Болгарии и других стран", - сказал Танасий. Общественный деятель высказал опасение, что отказ открыть на территории республики избирательные участки может привести к еще большему обострению отношений Кишинева и Москвы. "В Молдавии живут или работают несколько сотен тысяч граждан России. Отказав им в обеспечении конституционного права на демократическое волеизъявление, Кишинев идет на еще большее обострение взаимоотношений с Москвой, что прямым, негативным образом затронет и порядка 500 тысяч выходцев из Молдавии, проживающих в России. Диаспора молдаван Санкт-Петербурга призывает президента Молдавии Майи Санду, правительство, правящую партию "Действие и солидарность" найти решение проблемы, которое станет взаимовыгодным для обеих сторон", - сказал Танасий. Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20231220/otnosheniya-1916967826.html

https://ria.ru/20240112/moldaviya-1921032417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, россия, кишинев, дмитрий песков, майя санду, совет федерации рф, в мире