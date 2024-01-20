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Раскрыта технология обустройства братских могил для боевиков ВСУ - РИА Новости, 20.01.2024
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https://ria.ru/20240120/mogily-1922453025.html
Раскрыта технология обустройства братских могил для боевиков ВСУ
Раскрыта технология обустройства братских могил для боевиков ВСУ - РИА Новости, 20.01.2024
Раскрыта технология обустройства братских могил для боевиков ВСУ
Украинских военных, массово погибших при российских ударах в ходе специальной военной операции, киевский режим преимущественно хоронит в братских могилах по 100 РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T01:12
2024-01-20T01:12
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украинских военных, массово погибших при российских ударах в ходе специальной военной операции, киевский режим преимущественно хоронит в братских могилах по 100 человек в каждой, для обустройства "временных кладбищ" используют хворост, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Могильная сотня "При массовых захоронениях бойцов ВСУ используются методические рекомендации по организации срочного захоронения трупов в военное время", - сказал собеседник агентства.Именно они определяют размеры братской могилы, которая должна быть в нижней части длиной 20 метров, шириной 2 метра и в высоту 2,3 метра. В документе отмечается, что с учетом крутизны откоса для въезда и выезда бульдозера длина котлована под братскую могилу в верхней его части должна составлять 32 метра. "Котлован для братской могилы рассчитывается на 100 погибших с раскладкой первого и второго ряда тел и останков с последующей их засыпкой землей", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что расстояние между гробами по горизонтали должно быть не менее 0,5 метра. При установке гробов в два уровня расстояние между ними по вертикали должно быть не менее полуметра. При этом гробы верхнего ряда должны размещаться над промежутками между гробами нижнего уровня. "При устройстве братских могил, как правило, используются бульдозеры со средней производительностью 80 кубических метров в час. К таким машинам относятся широко распространенные на Украине бульдозеры на базе тракторов Т-170 и Т-130", - подчеркнул собеседник агентства. Вперемешку с хворостом Примечательно, что для захоронений в братских могилах рекомендуется использовать хвойные ветки и хворост. "Пустоты между гробами заполняются слоем земли с укладкой поверху хвойных веток или хвороста", - добавил собеседник агентства. Он отметил, что для ускорения процесса минерализации трупов на дне братских могил устраиваются канавки и поглощающий колодец. Кроме того, закладывается специальный вентиляционный канал ото дна до верха котлована. В рекомендациях особо подчеркивается, что нельзя проводить перезахоронение из братской могилы ранее одного года с момента погребения. "Извлечение останков одного погибшего из братской могилы возможно только в случае перезахоронения всех захороненных по решению местных властей и при наличии санитарно-эпидемиологического заключения", - резюмировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240115/ukraina-1920985854.html
https://ria.ru/20240119/vsu-1922251685.html
https://ria.ru/20240119/svo-1922370953.html
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украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
Раскрыта технология обустройства братских могил для боевиков ВСУ

Киевские власти хоронят украинских военных в братских могилах по сто человек

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украинских военных, массово погибших при российских ударах в ходе специальной военной операции, киевский режим преимущественно хоронит в братских могилах по 100 человек в каждой, для обустройства "временных кладбищ" используют хворост, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Могильная сотня

"При массовых захоронениях бойцов ВСУ используются методические рекомендации по организации срочного захоронения трупов в военное время", - сказал собеседник агентства.
Именно они определяют размеры братской могилы, которая должна быть в нижней части длиной 20 метров, шириной 2 метра и в высоту 2,3 метра.
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В документе отмечается, что с учетом крутизны откоса для въезда и выезда бульдозера длина котлована под братскую могилу в верхней его части должна составлять 32 метра.
«
"Котлован для братской могилы рассчитывается на 100 погибших с раскладкой первого и второго ряда тел и останков с последующей их засыпкой землей", - отметил собеседник агентства.
Он добавил, что расстояние между гробами по горизонтали должно быть не менее 0,5 метра. При установке гробов в два уровня расстояние между ними по вертикали должно быть не менее полуметра. При этом гробы верхнего ряда должны размещаться над промежутками между гробами нижнего уровня.
"При устройстве братских могил, как правило, используются бульдозеры со средней производительностью 80 кубических метров в час. К таким машинам относятся широко распространенные на Украине бульдозеры на базе тракторов Т-170 и Т-130", - подчеркнул собеседник агентства.
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Вперемешку с хворостом

Примечательно, что для захоронений в братских могилах рекомендуется использовать хвойные ветки и хворост.
«
"Пустоты между гробами заполняются слоем земли с укладкой поверху хвойных веток или хвороста", - добавил собеседник агентства.
Он отметил, что для ускорения процесса минерализации трупов на дне братских могил устраиваются канавки и поглощающий колодец. Кроме того, закладывается специальный вентиляционный канал ото дна до верха котлована.
В рекомендациях особо подчеркивается, что нельзя проводить перезахоронение из братской могилы ранее одного года с момента погребения.
"Извлечение останков одного погибшего из братской могилы возможно только в случае перезахоронения всех захороненных по решению местных властей и при наличии санитарно-эпидемиологического заключения", - резюмировал собеседник агентства.
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