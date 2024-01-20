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Корабль Dragon с космическими туристами пристыковался к МКС - РИА Новости, 20.01.2024
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Корабль Dragon с космическими туристами пристыковался к МКС
Корабль Dragon с космическими туристами пристыковался к МКС - РИА Новости, 20.01.2024
Корабль Dragon с космическими туристами пристыковался к МКС
Пилотируемый корабль Dragon американской SpaceX с экипажем из четырех человек в рамках миссии частной компании Axiom Space пристыковался к Международной... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T15:14
2024-01-20T15:14
флорида
швеция
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пилотируемый корабль Dragon американской SpaceX с экипажем из четырех человек в рамках миссии частной компании Axiom Space пристыковался к Международной космической станции (МКС), информирует компания SpaceX в соцсети X."Dragon пристыковался к МКС", - говорится в сообщении компании.Ранее сообщалось, что ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с пилотируемым кораблем Dragon, который должен был доставить на МКС миссию Ax-3 с экипажем из четырех человек. В состав экипажа Ax-3, полет которого организует частная компания Axiom Space, вошли итальянский пилот Вальтер Вилладей, астронавт ЕКА, гражданин Швеции, Маркус Вандт, а также первый гражданин Турции, который побывает в космосе, - военный пилот Альпер Гезеравчи. Руководит экипажем бывший астронавт НАСА, сотрудник Axiom Майкл Лопес-Алегрия.
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флорида, швеция, турция, spacex, наса
Флорида, Швеция, Турция, SpaceX, НАСА
Корабль Dragon с космическими туристами пристыковался к МКС

Корабль Dragon американской SpaceX с экипажем из 4 человек пристыковался к МКС

© NASA / NASA JohnsonКорабль Dragon маневрирует в направлении МКС
Корабль Dragon маневрирует в направлении МКС - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© NASA / NASA Johnson
Корабль Dragon маневрирует в направлении МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пилотируемый корабль Dragon американской SpaceX с экипажем из четырех человек в рамках миссии частной компании Axiom Space пристыковался к Международной космической станции (МКС), информирует компания SpaceX в соцсети X.
«
"Dragon пристыковался к МКС", - говорится в сообщении компании.
Ранее сообщалось, что ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с пилотируемым кораблем Dragon, который должен был доставить на МКС миссию Ax-3 с экипажем из четырех человек.
В состав экипажа Ax-3, полет которого организует частная компания Axiom Space, вошли итальянский пилот Вальтер Вилладей, астронавт ЕКА, гражданин Швеции, Маркус Вандт, а также первый гражданин Турции, который побывает в космосе, - военный пилот Альпер Гезеравчи. Руководит экипажем бывший астронавт НАСА, сотрудник Axiom Майкл Лопес-Алегрия.
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