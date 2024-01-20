https://ria.ru/20240120/mks-1922508317.html

Корабль Dragon с космическими туристами пристыковался к МКС

Корабль Dragon с космическими туристами пристыковался к МКС - РИА Новости, 20.01.2024

Корабль Dragon с космическими туристами пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль Dragon американской SpaceX с экипажем из четырех человек в рамках миссии частной компании Axiom Space пристыковался к Международной... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T15:14

2024-01-20T15:14

2024-01-20T15:14

флорида

швеция

турция

spacex

наса

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пилотируемый корабль Dragon американской SpaceX с экипажем из четырех человек в рамках миссии частной компании Axiom Space пристыковался к Международной космической станции (МКС), информирует компания SpaceX в соцсети X."Dragon пристыковался к МКС", - говорится в сообщении компании.Ранее сообщалось, что ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с пилотируемым кораблем Dragon, который должен был доставить на МКС миссию Ax-3 с экипажем из четырех человек. В состав экипажа Ax-3, полет которого организует частная компания Axiom Space, вошли итальянский пилот Вальтер Вилладей, астронавт ЕКА, гражданин Швеции, Маркус Вандт, а также первый гражданин Турции, который побывает в космосе, - военный пилот Альпер Гезеравчи. Руководит экипажем бывший астронавт НАСА, сотрудник Axiom Майкл Лопес-Алегрия.

https://ria.ru/20231229/spacex-1918887461.html

флорида

швеция

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

флорида, швеция, турция, spacex, наса