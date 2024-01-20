https://ria.ru/20240120/mks-1922508317.html
Корабль Dragon с космическими туристами пристыковался к МКС
Корабль Dragon с космическими туристами пристыковался к МКС - РИА Новости, 20.01.2024
Корабль Dragon с космическими туристами пристыковался к МКС
Пилотируемый корабль Dragon американской SpaceX с экипажем из четырех человек в рамках миссии частной компании Axiom Space пристыковался к Международной... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T15:14
2024-01-20T15:14
2024-01-20T15:14
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пилотируемый корабль Dragon американской SpaceX с экипажем из четырех человек в рамках миссии частной компании Axiom Space пристыковался к Международной космической станции (МКС), информирует компания SpaceX в соцсети X."Dragon пристыковался к МКС", - говорится в сообщении компании.Ранее сообщалось, что ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с пилотируемым кораблем Dragon, который должен был доставить на МКС миссию Ax-3 с экипажем из четырех человек. В состав экипажа Ax-3, полет которого организует частная компания Axiom Space, вошли итальянский пилот Вальтер Вилладей, астронавт ЕКА, гражданин Швеции, Маркус Вандт, а также первый гражданин Турции, который побывает в космосе, - военный пилот Альпер Гезеравчи. Руководит экипажем бывший астронавт НАСА, сотрудник Axiom Майкл Лопес-Алегрия.
https://ria.ru/20231229/spacex-1918887461.html
флорида
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
флорида, швеция, турция, spacex, наса
Флорида, Швеция, Турция, SpaceX, НАСА
Корабль Dragon с космическими туристами пристыковался к МКС
Корабль Dragon американской SpaceX с экипажем из 4 человек пристыковался к МКС