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Движение на внутренней стороне 69 километра МКАД восстановили - РИА Новости, 20.01.2024
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Движение на внутренней стороне 69 километра МКАД восстановили
Движение на внутренней стороне 69 километра МКАД восстановили - РИА Новости, 20.01.2024
Движение на внутренней стороне 69 километра МКАД восстановили
Движение восстановлено на внутренней стороне 69-го километра МКАД после ДТП с несколькими автомобилями, проезжая часть свободна, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T08:53
2024-01-20T08:53
происшествия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Движение восстановлено на внутренней стороне 69-го километра МКАД после ДТП с несколькими автомобилями, проезжая часть свободна, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее в департаменте сообщали, что движение было затруднено из-за ДТП с несколькими машинами, уточнялась информация о пострадавших. "Проезжая часть освобождена, движение восстановлено", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, мкад
Происшествия, Москва, МКАД
Движение на внутренней стороне 69 километра МКАД восстановили

Движение на внутренней стороне 69 километра МКАД восстановили после крупного ДТП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь в автомобильном потоке в Москве
Скорая помощь в автомобильном потоке в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Скорая помощь в автомобильном потоке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Движение восстановлено на внутренней стороне 69-го километра МКАД после ДТП с несколькими автомобилями, проезжая часть свободна, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее в департаменте сообщали, что движение было затруднено из-за ДТП с несколькими машинами, уточнялась информация о пострадавших.
"Проезжая часть освобождена, движение восстановлено", - говорится в сообщении.
 
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