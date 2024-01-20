https://ria.ru/20240120/mkad-1922471966.html

Движение на внутренней стороне 69 километра МКАД восстановили

Движение на внутренней стороне 69 километра МКАД восстановили - РИА Новости, 20.01.2024

Движение на внутренней стороне 69 километра МКАД восстановили

Движение восстановлено на внутренней стороне 69-го километра МКАД после ДТП с несколькими автомобилями, проезжая часть свободна, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T08:53

2024-01-20T08:53

2024-01-20T08:53

происшествия

москва

мкад

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Движение восстановлено на внутренней стороне 69-го километра МКАД после ДТП с несколькими автомобилями, проезжая часть свободна, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее в департаменте сообщали, что движение было затруднено из-за ДТП с несколькими машинами, уточнялась информация о пострадавших. "Проезжая часть освобождена, движение восстановлено", - говорится в сообщении.

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, мкад