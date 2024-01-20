https://ria.ru/20240120/miting-1922553557.html
В Праге прошел митинг сторонников Палестины
В Праге прошел митинг сторонников Палестины - РИА Новости, 20.01.2024
В Праге прошел митинг сторонников Палестины
Несколько сотен человек приняли в субботу участие в митинге и шествии по улицам Праги в поддержку Палестины, сообщило агентство ЧТК. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T23:06
2024-01-20T23:06
2024-01-20T23:06
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ПРАГА, 20 янв – РИА Новости. Несколько сотен человек приняли в субботу участие в митинге и шествии по улицам Праги в поддержку Палестины, сообщило агентство ЧТК. "Несколько сотен человек с флагами Палестины и транспарантами в ее поддержку собрались во второй половине дня на площади Мира в центре чешской столицы. Выступившие на митинге ораторы, имена которых агентство не называет, потребовали прекращения военных действий Израиля, предпринятых в ответ на нападение на него боевиков движения ХАМАС 7 октября 2023 года, предоставления гуманитарной помощи жителям сектора Газа, освобождения палестинских заключенных и политических переговоров о справедливом разрешении ситуации", - отмечается в сообщении. По окончании митинга его участники двинулись в поход по центральным улицам и площадям Праги, скандируя на английском и чешском языках лозунги "Свободная Палестина", "Прекратить израильскую оккупацию" и другие. По данным полиции, акция обошлась без нарушений правопорядка.
https://ria.ru/20240120/marsh-1922539994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, прага, палестина, мир, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Прага, Палестина, Мир, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Праге прошел митинг сторонников Палестины
ЧТК: несколько сотен человек провели в центре Праги митинг в поддержку Палестины