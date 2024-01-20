https://ria.ru/20240120/miting-1922553557.html

В Праге прошел митинг сторонников Палестины

В Праге прошел митинг сторонников Палестины - РИА Новости, 20.01.2024

В Праге прошел митинг сторонников Палестины

Несколько сотен человек приняли в субботу участие в митинге и шествии по улицам Праги в поддержку Палестины, сообщило агентство ЧТК. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T23:06

2024-01-20T23:06

2024-01-20T23:06

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палестина

мир

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ПРАГА, 20 янв – РИА Новости. Несколько сотен человек приняли в субботу участие в митинге и шествии по улицам Праги в поддержку Палестины, сообщило агентство ЧТК. "Несколько сотен человек с флагами Палестины и транспарантами в ее поддержку собрались во второй половине дня на площади Мира в центре чешской столицы. Выступившие на митинге ораторы, имена которых агентство не называет, потребовали прекращения военных действий Израиля, предпринятых в ответ на нападение на него боевиков движения ХАМАС 7 октября 2023 года, предоставления гуманитарной помощи жителям сектора Газа, освобождения палестинских заключенных и политических переговоров о справедливом разрешении ситуации", - отмечается в сообщении. По окончании митинга его участники двинулись в поход по центральным улицам и площадям Праги, скандируя на английском и чешском языках лозунги "Свободная Палестина", "Прекратить израильскую оккупацию" и другие. По данным полиции, акция обошлась без нарушений правопорядка.

https://ria.ru/20240120/marsh-1922539994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, прага, палестина, мир, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году