https://ria.ru/20240120/medvedev-1922460277.html

На Украине потребовали переговоров с Россией после заявления Медведева

На Украине потребовали переговоров с Россией после заявления Медведева - РИА Новости, 20.01.2024

На Украине потребовали переговоров с Россией после заявления Медведева

Слова Дмитрия Медведева об опасности Украины для украинцев стали мощным предупреждением для Киева, заявил руководитель аналитического центра Strategic Group... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T04:30

2024-01-20T04:30

2024-01-20T04:37

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Слова Дмитрия Медведева об опасности Украины для украинцев стали мощным предупреждением для Киева, заявил руководитель аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев в интервью YouTube-каналу "Да это так"."Мне кажется это очень важным и тревожным. <...>. Это действительно сформулированный вызов Украине", — считает аналитик.Эксперт предупредил, что украинцев действительно не ждет ничего хорошего при текущей ситуации в стране и посоветовал готовиться к мирным переговорам с Россией."Нас все меньше, и даже танков может быть много, но нам некого будет сажать в танки. И все-таки (пора. — Прим. ред.) искать вариант невоенного пути", — отметил Ермолаев.В среду заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что украинское государство при любой власти будет представлять опасность для самих граждан. Зампред уверен, что украинский народ в конце концов поймет, что жизнь в "большом общем государстве" лучше вечной войны.

https://ria.ru/20240111/medvedev-1920805397.html

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в мире, украина, россия, дмитрий медведев