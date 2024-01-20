https://ria.ru/20240120/medvedev-1922460277.html
На Украине потребовали переговоров с Россией после заявления Медведева
На Украине потребовали переговоров с Россией после заявления Медведева - РИА Новости, 20.01.2024
На Украине потребовали переговоров с Россией после заявления Медведева
Слова Дмитрия Медведева об опасности Украины для украинцев стали мощным предупреждением для Киева, заявил руководитель аналитического центра Strategic Group... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T04:30
2024-01-20T04:30
2024-01-20T04:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915234843_0:72:3071:1799_1920x0_80_0_0_1648fc1c58b7e538f56b3b9cb5456ba3.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Слова Дмитрия Медведева об опасности Украины для украинцев стали мощным предупреждением для Киева, заявил руководитель аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев в интервью YouTube-каналу "Да это так"."Мне кажется это очень важным и тревожным. <...>. Это действительно сформулированный вызов Украине", — считает аналитик.Эксперт предупредил, что украинцев действительно не ждет ничего хорошего при текущей ситуации в стране и посоветовал готовиться к мирным переговорам с Россией."Нас все меньше, и даже танков может быть много, но нам некого будет сажать в танки. И все-таки (пора. — Прим. ред.) искать вариант невоенного пути", — отметил Ермолаев.В среду заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что украинское государство при любой власти будет представлять опасность для самих граждан. Зампред уверен, что украинский народ в конце концов поймет, что жизнь в "большом общем государстве" лучше вечной войны.
https://ria.ru/20240111/medvedev-1920805397.html
https://ria.ru/20240112/ukraina-1920954275.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915234843_216:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_17b23affe8e563a85fe22349bee4640f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дмитрий Медведев
На Украине потребовали переговоров с Россией после заявления Медведева
Политолог Ермолаев: Киеву следует прислушаться к словам Медведева об Украине