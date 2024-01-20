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На Украине потребовали переговоров с Россией после заявления Медведева - РИА Новости, 20.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:30 20.01.2024 (обновлено: 04:37 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/medvedev-1922460277.html
На Украине потребовали переговоров с Россией после заявления Медведева
На Украине потребовали переговоров с Россией после заявления Медведева - РИА Новости, 20.01.2024
На Украине потребовали переговоров с Россией после заявления Медведева
Слова Дмитрия Медведева об опасности Украины для украинцев стали мощным предупреждением для Киева, заявил руководитель аналитического центра Strategic Group... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T04:30
2024-01-20T04:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Слова Дмитрия Медведева об опасности Украины для украинцев стали мощным предупреждением для Киева, заявил руководитель аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев в интервью YouTube-каналу "Да это так".&quot;Мне кажется это очень важным и тревожным. &lt;...&gt;. Это действительно сформулированный вызов Украине&quot;, — считает аналитик.Эксперт предупредил, что украинцев действительно не ждет ничего хорошего при текущей ситуации в стране и посоветовал готовиться к мирным переговорам с Россией.&quot;Нас все меньше, и даже танков может быть много, но нам некого будет сажать в танки. И все-таки (пора. — Прим. ред.) искать вариант невоенного пути&quot;, — отметил Ермолаев.В среду заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что украинское государство при любой власти будет представлять опасность для самих граждан. Зампред уверен, что украинский народ в конце концов поймет, что жизнь в "большом общем государстве" лучше вечной войны.
https://ria.ru/20240111/medvedev-1920805397.html
https://ria.ru/20240112/ukraina-1920954275.html
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в мире, украина, россия, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дмитрий Медведев
На Украине потребовали переговоров с Россией после заявления Медведева

Политолог Ермолаев: Киеву следует прислушаться к словам Медведева об Украине

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Слова Дмитрия Медведева об опасности Украины для украинцев стали мощным предупреждением для Киева, заявил руководитель аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев в интервью YouTube-каналу "Да это так".
«

"Мне кажется это очень важным и тревожным. <...>. Это действительно сформулированный вызов Украине", — считает аналитик.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Численность добровольцев в России впечатлила Украину, заявил Медведев
11 января, 19:35
Эксперт предупредил, что украинцев действительно не ждет ничего хорошего при текущей ситуации в стране и посоветовал готовиться к мирным переговорам с Россией.
«

"Нас все меньше, и даже танков может быть много, но нам некого будет сажать в танки. И все-таки (пора. — Прим. ред.) искать вариант невоенного пути", — отметил Ермолаев.

В среду заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что украинское государство при любой власти будет представлять опасность для самих граждан. Зампред уверен, что украинский народ в конце концов поймет, что жизнь в "большом общем государстве" лучше вечной войны.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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12 января, 15:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДмитрий Медведев
 
 
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