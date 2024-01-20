https://ria.ru/20240120/marsh-1922539994.html
Участники пропалестинского марша отправились пешком из Парижа в Брюссель
Участники пропалестинского марша отправились пешком из Парижа в Брюссель - РИА Новости, 20.01.2024
Участники пропалестинского марша отправились пешком из Парижа в Брюссель
Участники марша намерены к 1 февраля дойти пешком до Европарламента в знак поддержки жителей Палестины, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T19:40
2024-01-20T19:40
2024-01-20T21:03
в мире
израиль
палестина
париж
владимир путин
хамас
оон
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/14/1922541121_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_507811bb6aeb13ccf4c4ac03870fd716.jpg
ПАРИЖ, 20 янв – РИА Новости. Участники марша намерены к 1 февраля дойти пешком до Европарламента в знак поддержки жителей Палестины, передаёт корреспондент РИА Новости. Несколько сотен человек в субботу вышли на улицы города, чтобы выразить поддержку населению Палестины. Акцию организовала ассоциация Urgence Palestine. На плакатах участников можно прочитать: "Пройдём маршем за Палестину, остановим геноцид!", "Прекратите убивать наших детей!". Они скандировали лозунг "Да здравствует борьба палестинского народа!". Марш начался на площади Республики в Париже. Как сообщили агентству его участники, они планируют дойти до Брюсселя, где 1 февраля намерены устроить акцию перед Европарламентом. Они рассчитывают привлечь внимание политиков к катастрофической гуманитарной ситуации в Газе и необходимости политического решения конфликта. Они выступают за немедленное прекращение огня, снятие блокады сектора Газа, введение санкций против Израиля и призывают Израиль немедленно прекратить бомбардировки мирного населения в секторе Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября выросло до 24,6 тысячи, более 61 тысячи получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240118/uregulirovanie-1922137006.html
https://ria.ru/20240120/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240120/simonyan-1922531575.html
израиль
палестина
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/14/1922541121_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_727450cff93fbbc74296fe4f300ced52.jpg
Из Парижа в Брюссель. Митинг активистов в поддержку Палестины
Пешком из Парижа в Брюссель - активисты намерены до 1 февраля дойти до Европарламента, рассчитывая привлечь внимание политиков к катастрофической гуманитарной ситуации в Газе.
2024-01-20T19:40
true
PT3M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, париж, владимир путин, хамас, оон, европарламент, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Париж, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Европарламент, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Участники пропалестинского марша отправились пешком из Парижа в Брюссель
Участники марша из Парижа в Брюссель хотят к 1 февраля дойти до Европарламента
ПАРИЖ, 20 янв – РИА Новости. Участники марша намерены к 1 февраля дойти пешком до Европарламента в знак поддержки жителей Палестины, передаёт корреспондент РИА Новости.
Несколько сотен человек в субботу вышли на улицы города, чтобы выразить поддержку населению Палестины. Акцию организовала ассоциация Urgence Palestine.
На плакатах участников можно прочитать: "Пройдём маршем за Палестину, остановим геноцид!", "Прекратите убивать наших детей!".
Они скандировали лозунг "Да здравствует борьба палестинского народа!". Марш начался на площади Республики в Париже. Как сообщили агентству его участники, они планируют дойти до Брюсселя, где 1 февраля намерены устроить акцию перед Европарламентом
.
Они рассчитывают привлечь внимание политиков к катастрофической гуманитарной ситуации в Газе и необходимости политического решения конфликта.
СМИ: арабские страны готовят план по решению конфликта Палестины и Израиля
Они выступают за немедленное прекращение огня, снятие блокады сектора Газа, введение санкций против Израиля
и призывают Израиль немедленно прекратить бомбардировки мирного населения в секторе Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября выросло до 24,6 тысячи, более 61 тысячи получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Конфликт на Ближнем Востоке полыхнет серьезно, считает Симоньян