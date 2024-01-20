https://ria.ru/20240120/marsh-1922539994.html

Участники пропалестинского марша отправились пешком из Парижа в Брюссель

Участники пропалестинского марша отправились пешком из Парижа в Брюссель - РИА Новости, 20.01.2024

Участники пропалестинского марша отправились пешком из Парижа в Брюссель

Участники марша намерены к 1 февраля дойти пешком до Европарламента в знак поддержки жителей Палестины, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T19:40

2024-01-20T19:40

2024-01-20T21:03

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ПАРИЖ, 20 янв – РИА Новости. Участники марша намерены к 1 февраля дойти пешком до Европарламента в знак поддержки жителей Палестины, передаёт корреспондент РИА Новости. Несколько сотен человек в субботу вышли на улицы города, чтобы выразить поддержку населению Палестины. Акцию организовала ассоциация Urgence Palestine. На плакатах участников можно прочитать: "Пройдём маршем за Палестину, остановим геноцид!", "Прекратите убивать наших детей!". Они скандировали лозунг "Да здравствует борьба палестинского народа!". Марш начался на площади Республики в Париже. Как сообщили агентству его участники, они планируют дойти до Брюсселя, где 1 февраля намерены устроить акцию перед Европарламентом. Они рассчитывают привлечь внимание политиков к катастрофической гуманитарной ситуации в Газе и необходимости политического решения конфликта. Они выступают за немедленное прекращение огня, снятие блокады сектора Газа, введение санкций против Израиля и призывают Израиль немедленно прекратить бомбардировки мирного населения в секторе Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября выросло до 24,6 тысячи, более 61 тысячи получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240118/uregulirovanie-1922137006.html

https://ria.ru/20240120/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240120/simonyan-1922531575.html

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Из Парижа в Брюссель. Митинг активистов в поддержку Палестины Пешком из Парижа в Брюссель - активисты намерены до 1 февраля дойти до Европарламента, рассчитывая привлечь внимание политиков к катастрофической гуманитарной ситуации в Газе. 2024-01-20T19:40 true PT3M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, палестина, париж, владимир путин, хамас, оон, европарламент, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году