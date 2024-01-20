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На трассе М-7 в Татарстане открыли движение для легковых автомобилей
На трассе М-7 в Татарстане открыли движение для легковых автомобилей - РИА Новости, 20.01.2024
На трассе М-7 в Татарстане открыли движение для легковых автомобилей
Движение для легковых транспортных средств открыто на трассе М-7 "Волга" в Татарстане, сообщает учреждение "Волго-Вятскуправтодор". РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T16:52
2024-01-20T16:52
2024-01-20T16:52
авто
республика татарстан (татарстан)
трасса м-7
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КАЗАНЬ, 20 янв – РИА Новости. Движение для легковых транспортных средств открыто на трассе М-7 "Волга" в Татарстане, сообщает учреждение "Волго-Вятскуправтодор". Движение для всех видов транспорта на трассах М-7 "Волга", М-12 "Восток" было временно ограничено в Татарстане с 10.20 пятницы из-за непогоды. "С 13.40 сняты временные ограничения движения для легковых транспортных средств на трассе М-7 "Волга" в Республике Татарстан", - говорится в сообщении. При этом ограничения на движение грузовых транспортных средств и междугородних автобусов сохраняются. В пятницу в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение. На территории республики отмечаются сильный ветер порывами до 25 метров в секунду, сильный снег, метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее, на дорогах - сильная гололедица, местами снежные заносы.
https://ria.ru/20240117/zator-1921788842.html
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто, республика татарстан (татарстан), трасса м-7
Авто, Республика Татарстан (Татарстан), Трасса М-7
На трассе М-7 в Татарстане открыли движение для легковых автомобилей
На трассе М-7 в Татарстане сняли ограничения на движение легковых автомобилей
КАЗАНЬ, 20 янв – РИА Новости.
Движение для легковых транспортных средств открыто на трассе М-7 "Волга" в Татарстане, сообщает учреждение "Волго-Вятскуправтодор
".
Движение для всех видов транспорта на трассах М-7 "Волга", М-12 "Восток" было временно ограничено в Татарстане с 10.20 пятницы из-за непогоды.
"С 13.40 сняты временные ограничения движения для легковых транспортных средств на трассе М-7 "Волга" в Республике Татарстан", - говорится в сообщении.
При этом ограничения на движение грузовых транспортных средств и междугородних автобусов сохраняются.
В пятницу в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение. На территории республики отмечаются сильный ветер порывами до 25 метров в секунду, сильный снег, метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее, на дорогах - сильная гололедица, местами снежные заносы.
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