https://ria.ru/20240120/luna-1922470045.html
Премьер Японии прокомментировал посадку модуля SLIM на Луну
Премьер Японии прокомментировал посадку модуля SLIM на Луну - РИА Новости, 20.01.2024
Премьер Японии прокомментировал посадку модуля SLIM на Луну
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в социальной сети X назвал "чрезвычайно радостными" новости про успешное прилунение японского исследовательского модуля... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T08:30
2024-01-20T08:30
2024-01-20T08:30
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ТОКИО, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в социальной сети X назвал "чрезвычайно радостными" новости про успешное прилунение японского исследовательского модуля SLIM. Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) ранее заявило, что считает мягкую посадку модуля SLIM на Луну успешной, так как аппарат передал данные на Землю. Вместе с этим, как отметили в JAXA, установленные на модуле солнечные панели не вырабатывают энергию, а заряда имеющихся батарей хватит на несколько часов. При этом эксперты не исключили, что система не смогла вырабатывать энергию с солнечных батарей, так как модуль не был развернут к Солнцу под необходимым углом, и по мере того, как положение Луны относительно Солнца будет изменяться, выработка энергии может начаться в будущем. Также, по словам представителей JAXA, специалисты считают, что отделение аппаратов LEV1 и LEV2 от модуля также прошло успешно. Предполагалось, LEV1 будет заниматься фотосъемкой, а также предстоит проверить его способность "прыгать" по поверхности Луны. LEV2 можно назвать крошечным луноходом размером с бейсбольный мяч. После прилунения он примет вытянутую форму и будет двигаться по поверхности Луны. Пока LEV1 будет фотографировать и передвигаться подскоками, а LEV2 – перекатываться по поверхности спутника Земли, сам SLIM займется астрономическими наблюдениями. "Несмотря на сообщения о том, что солнечные панели не вырабатывают энергию и необходимо проведение детального анализа, я считаю, что это чрезвычайно радостные новости, что посадка на Луну состоялась. Я бы хотел высоко отметить усилия всех причастных к этому и намерен продолжить поддерживать вас в будущих свершениях", - написал глава японского правительства. В сентябре прошлого года Япония запустила свой первый лунный модуль SLIM. Особое внимание при разработке лунного модуля, которую совместно с JAXA вела компания Mitsubishi Heavy Industries, уделялось точности при посадке. Если до сих пор посадка осуществлялась с разбросом точности около 10 километров, то перед модулем стояла задача опуститься на заранее заданную точку с погрешностью 100 метров. Как пояснили разработчики проекта в прямом эфире во время запуска модуля, успешное и точное прилунение будет означать для науки переход от эпохи, когда важен был сам факт прилунения, к эпохе точного попадания аппарата в заранее заданную точку. Разработчики планируют проверить технологии навигации по изображению и самостоятельной навигации модуля. Вторая задача – это проверка работы систем легкого модуля. Задача по уменьшению веса оборудования с сохранением точности его работы чрезвычайно важна для развития дальнейших космических полетов, так как позволит перевозить больше необходимой техники.
https://ria.ru/20240119/luna-1922430570.html
https://ria.ru/20240119/peregrine-1922242508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, луна, япония, земля, фумио кисида, наука
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Япония, Земля, Фумио Кисида, Наука
Премьер Японии прокомментировал посадку модуля SLIM на Луну
Премьер Японии назвал новости о посадке модуля SLIM на Луну радостными
ТОКИО, 20 янв - РИА Новости.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в социальной сети X
назвал "чрезвычайно радостными" новости про успешное прилунение японского исследовательского модуля SLIM.
Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) ранее заявило, что считает мягкую посадку модуля SLIM на Луну
успешной, так как аппарат передал данные на Землю
. Вместе с этим, как отметили в JAXA, установленные на модуле солнечные панели не вырабатывают энергию, а заряда имеющихся батарей хватит на несколько часов. При этом эксперты не исключили, что система не смогла вырабатывать энергию с солнечных батарей, так как модуль не был развернут к Солнцу под необходимым углом, и по мере того, как положение Луны относительно Солнца будет изменяться, выработка энергии может начаться в будущем. Также, по словам представителей JAXA, специалисты считают, что отделение аппаратов LEV1 и LEV2 от модуля также прошло успешно. Предполагалось, LEV1 будет заниматься фотосъемкой, а также предстоит проверить его способность "прыгать" по поверхности Луны. LEV2 можно назвать крошечным луноходом размером с бейсбольный мяч. После прилунения он примет вытянутую форму и будет двигаться по поверхности Луны. Пока LEV1 будет фотографировать и передвигаться подскоками, а LEV2 – перекатываться по поверхности спутника Земли, сам SLIM займется астрономическими наблюдениями.
Японский модуль SLIM совершил посадку на Луну
"Несмотря на сообщения о том, что солнечные панели не вырабатывают энергию и необходимо проведение детального анализа, я считаю, что это чрезвычайно радостные новости, что посадка на Луну состоялась. Я бы хотел высоко отметить усилия всех причастных к этому и намерен продолжить поддерживать вас в будущих свершениях", - написал глава японского правительства.
В сентябре прошлого года Япония запустила свой первый лунный модуль SLIM. Особое внимание при разработке лунного модуля, которую совместно с JAXA вела компания Mitsubishi Heavy Industries, уделялось точности при посадке. Если до сих пор посадка осуществлялась с разбросом точности около 10 километров, то перед модулем стояла задача опуститься на заранее заданную точку с погрешностью 100 метров.
Как пояснили разработчики проекта в прямом эфире во время запуска модуля, успешное и точное прилунение будет означать для науки переход от эпохи, когда важен был сам факт прилунения, к эпохе точного попадания аппарата в заранее заданную точку. Разработчики планируют проверить технологии навигации по изображению и самостоятельной навигации модуля. Вторая задача – это проверка работы систем легкого модуля. Задача по уменьшению веса оборудования с сохранением точности его работы чрезвычайно важна для развития дальнейших космических полетов, так как позволит перевозить больше необходимой техники.
Американский аппарат Peregrine завершил неудачную миссию к Луне