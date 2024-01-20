https://ria.ru/20240120/livan-1922515421.html

Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел на юге Ливана

Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел на юге Ливана - РИА Новости, 20.01.2024

Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел на юге Ливана

Сотрудники RT Arabic попали под израильский авиаудар на юге Ливана, сообщила руководитель телеканала Майя Манна. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T16:13

2024-01-20T16:13

2024-01-20T16:26

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Сотрудники RT Arabic попали под израильский авиаудар на юге Ливана, сообщила руководитель телеканала Майя Манна."Наша съемочная группа попала под израильский авиаудар в 20 километрах от ливанской границы в районе Бурдж аш-Шамали: журналисты возвращались домой, в Бейрут, после отработанной смены", — написала она в Telegram-канале.Манна добавила, что при обстреле никто из членов съемочной группы не пострадал.По словам военного корреспондента RT Жоэль Марун, Израиль впервые нанес удар по этому месту. Она отметила, что никто из местных не ожидал, что район может быть опасен. "Этот район проезжали и другие люди, среди них началась паника. Там были женщины, дети. Наши источники рассказали, что в результате авиаудара есть погибшие и пострадавшие", — уточнила Марун.Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа. Армия еврейского государства и бойцы движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

https://ria.ru/20240120/livan-1922512987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, бейрут, израиль, rt arabic, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году