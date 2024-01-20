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Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел на юге Ливана - РИА Новости, 20.01.2024
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16:13 20.01.2024 (обновлено: 16:26 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/livan-1922515421.html
Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел на юге Ливана
Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел на юге Ливана - РИА Новости, 20.01.2024
Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел на юге Ливана
Сотрудники RT Arabic попали под израильский авиаудар на юге Ливана, сообщила руководитель телеканала Майя Манна. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T16:13
2024-01-20T16:26
в мире
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бейрут
израиль
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Сотрудники RT Arabic попали под израильский авиаудар на юге Ливана, сообщила руководитель телеканала Майя Манна."Наша съемочная группа попала под израильский авиаудар в 20 километрах от ливанской границы в районе Бурдж аш-Шамали: журналисты возвращались домой, в Бейрут, после отработанной смены", — написала она в Telegram-канале.Манна добавила, что при обстреле никто из членов съемочной группы не пострадал.По словам военного корреспондента RT Жоэль Марун, Израиль впервые нанес удар по этому месту. Она отметила, что никто из местных не ожидал, что район может быть опасен. "Этот район проезжали и другие люди, среди них началась паника. Там были женщины, дети. Наши источники рассказали, что в результате авиаудара есть погибшие и пострадавшие", — уточнила Марун.Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа. Армия еврейского государства и бойцы движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20240120/livan-1922512987.html
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в мире, ливан, бейрут, израиль, rt arabic, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Бейрут, Израиль, RT Arabic, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел на юге Ливана

Журналисты RT Arabic попали под обстрел на юге Ливана, они не пострадали

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара по Южному Ливану
Последствия израильского авиаудара по Южному Ливану - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара по Южному Ливану
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Сотрудники RT Arabic попали под израильский авиаудар на юге Ливана, сообщила руководитель телеканала Майя Манна.
«
"Наша съемочная группа попала под израильский авиаудар в 20 километрах от ливанской границы в районе Бурдж аш-Шамали: журналисты возвращались домой, в Бейрут, после отработанной смены", — написала она в Telegram-канале.
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Манна добавила, что при обстреле никто из членов съемочной группы не пострадал.
По словам военного корреспондента RT Жоэль Марун, Израиль впервые нанес удар по этому месту. Она отметила, что никто из местных не ожидал, что район может быть опасен.
"Этот район проезжали и другие люди, среди них началась паника. Там были женщины, дети. Наши источники рассказали, что в результате авиаудара есть погибшие и пострадавшие", — уточнила Марун.
Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа. Армия еврейского государства и бойцы движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
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В миреЛиванБейрутИзраильRT ArabicОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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