https://ria.ru/20240120/livan-1922512987.html
При израильском ударе на юге Ливана погибли два человека
При израильском ударе на юге Ливана погибли два человека - РИА Новости, 20.01.2024
При израильском ударе на юге Ливана погибли два человека
Два человека погибли в результате израильского удара по дороге на юге Ливана, передает агентство NNA. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T15:57
2024-01-20T15:57
2024-01-20T15:57
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 20 янв - РИА Новости. Два человека погибли в результате израильского удара по дороге на юге Ливана, передает агентство NNA. Согласно сообщению агентства, израильский удар по дороге, ведущей к деревне Эль-Базурия, привел к гибели двух человек, их личности пока не установлены из-за обугливания тел. Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20240120/damask-1922490364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При израильском ударе на юге Ливана погибли два человека
При израильском ударе по дороге на юге Ливана погибли два человека