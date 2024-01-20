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При израильском ударе на юге Ливана погибли два человека - РИА Новости, 20.01.2024
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15:57 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/livan-1922512987.html
При израильском ударе на юге Ливана погибли два человека
При израильском ударе на юге Ливана погибли два человека - РИА Новости, 20.01.2024
При израильском ударе на юге Ливана погибли два человека
Два человека погибли в результате израильского удара по дороге на юге Ливана, передает агентство NNA. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T15:57
2024-01-20T15:57
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 20 янв - РИА Новости. Два человека погибли в результате израильского удара по дороге на юге Ливана, передает агентство NNA. Согласно сообщению агентства, израильский удар по дороге, ведущей к деревне Эль-Базурия, привел к гибели двух человек, их личности пока не установлены из-за обугливания тел. Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20240120/damask-1922490364.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При израильском ударе на юге Ливана погибли два человека

При израильском ударе по дороге на юге Ливана погибли два человека

© AP Photo / Mohammad ZaatariДым от израильского обстрела в Ливане
Дым от израильского обстрела в Ливане - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Дым от израильского обстрела в Ливане. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 20 янв - РИА Новости. Два человека погибли в результате израильского удара по дороге на юге Ливана, передает агентство NNA.
Согласно сообщению агентства, израильский удар по дороге, ведущей к деревне Эль-Базурия, привел к гибели двух человек, их личности пока не установлены из-за обугливания тел.
Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
Дым на месте взрыва в Дамаске, Сирия
При ударе Израиля по Дамаску погиб один человек, заявили в Сирии
Вчера, 12:20
 
В миреЛиванИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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