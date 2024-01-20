https://ria.ru/20240120/livan-1922512987.html

При израильском ударе на юге Ливана погибли два человека

При израильском ударе на юге Ливана погибли два человека - РИА Новости, 20.01.2024

При израильском ударе на юге Ливана погибли два человека

Два человека погибли в результате израильского удара по дороге на юге Ливана, передает агентство NNA. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T15:57

2024-01-20T15:57

2024-01-20T15:57

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КАИР, 20 янв - РИА Новости. Два человека погибли в результате израильского удара по дороге на юге Ливана, передает агентство NNA. Согласно сообщению агентства, израильский удар по дороге, ведущей к деревне Эль-Базурия, привел к гибели двух человек, их личности пока не установлены из-за обугливания тел. Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году