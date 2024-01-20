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Словакия возобновила сотрудничество с Россией в сфере культуры - РИА Новости, 21.01.2024
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22:02 20.01.2024 (обновлено: 00:16 21.01.2024)
https://ria.ru/20240120/kultura-1922550302.html
Словакия возобновила сотрудничество с Россией в сфере культуры
Словакия возобновила сотрудничество с Россией в сфере культуры - РИА Новости, 21.01.2024
Словакия возобновила сотрудничество с Россией в сфере культуры
Словакия отменила запрет на сотрудничество с Россией и Белоруссией в области культуры, сообщило издание Pravda. РИА Новости, 21.01.2024
2024-01-20T22:02
2024-01-21T00:16
словакия
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новости культуры
культура
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БРАТИСЛАВА, 20 янв — РИА Новости. Словакия отменила запрет на сотрудничество с Россией и Белоруссией в области культуры, сообщило издание Pravda. Уточняется, что такое решение приняла глава Минкульта республики Мартина Шимковичова. Запрет отменили с 15 января.&quot;В мире десятки военных конфликтов. По нашему мнению, люди искусства и культуры не должны расплачиваться за это&quot;, — подчеркнул ее пресс-секретарь Павел Чорба.По данным портала, в марте 2022 года из-за ситуации на Украине бывшее руководство Минкульта Словакии издало приказ о прекращении любого сотрудничества в сфере культуры с Россией и Белоруссией. В начале декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает необходимым диалог Братиславы и Москвы. Он также отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
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словакия, россия, белоруссия, новости культуры, культура
Словакия, Россия, Белоруссия, Новости культуры, Культура
Словакия возобновила сотрудничество с Россией в сфере культуры

Словакия возобновит сотрудничество с Россией и Белоруссией в области культуры

© Pixabay / jandzurГород Тренчин, Словакия
Город Тренчин, Словакия - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Pixabay / jandzur
Город Тренчин, Словакия. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 20 янв — РИА Новости. Словакия отменила запрет на сотрудничество с Россией и Белоруссией в области культуры, сообщило издание Pravda.
Уточняется, что такое решение приняла глава Минкульта республики Мартина Шимковичова. Запрет отменили с 15 января.
«

"В мире десятки военных конфликтов. По нашему мнению, люди искусства и культуры не должны расплачиваться за это", — подчеркнул ее пресс-секретарь Павел Чорба.

По данным портала, в марте 2022 года из-за ситуации на Украине бывшее руководство Минкульта Словакии издало приказ о прекращении любого сотрудничества в сфере культуры с Россией и Белоруссией.
В начале декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает необходимым диалог Братиславы и Москвы. Он также отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
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