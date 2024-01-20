https://ria.ru/20240120/kuleba-1922452794.html

"Он признался". На Западе ужаснулись словам Кулебы об украинцах

"Он признался". На Западе ужаснулись словам Кулебы об украинцах - РИА Новости, 20.01.2024

"Он признался". На Западе ужаснулись словам Кулебы об украинцах

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что Киев не заботится о жизни своего народа, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T01:17

2024-01-20T01:17

2024-01-20T05:42

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что Киев не заботится о жизни своего народа, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Ранее глава украинского МИД призвал США понять, что его страна не просит Вашингтон присылать военных для участия в конфликте, отметив, что так американцы "сохраняют жизни своих солдат". Он назвал это "лучшим предложением на рынке" для Штатов."Министр иностранных дел Украины признает, что его режим практически не заботится о жизни своего народа. "Вы сможете защитить свой самый важный ресурс — своих солдат" (это означает, что мы позволим нашим погибнуть в массовом порядке). Просто дайте нам деньги и оружие, лучшее предложение "на рынке", — возмутился Боуз.В январе Кулеба допустил, что украинским войскам придется сражаться лопатами, если Запад прекратит поставки вооружения ВСУ.

https://ria.ru/20240119/nato-1922445063.html

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в мире, украина, киев, валерий чалый, дмитрий кулеба, сша, нато, чей боуз