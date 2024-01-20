https://ria.ru/20240120/krym-1922495913.html

В Крыму призвали не переступать грань в поддержке Украины

В Крыму призвали не переступать грань в поддержке Украины - РИА Новости, 20.01.2024

В Крыму призвали не переступать грань в поддержке Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал западные страны не переступать грань в поддержке Украины, в противном случае это обернется для них... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T13:19

2024-01-20T13:19

2024-01-20T13:19

в мире

украина

филипп бридлав

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал западные страны не переступать грань в поддержке Украины, в противном случае это обернется для них непоправимыми последствиями. Ранее бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что Запад должен помочь Украине и дать возможность наносить удары по Крыму, после чего "Россия будет вынуждена переосмыслить свою позицию". Он призвал наносить удары по Крыму всем оружием и уничтожать российские силы по частям. Слова Бридлава приводит издание Hill. "Бридлав, видимо, уже не в состоянии осознать реальность, потому и бывший. Но те, кто действительно принимает решения от имени стран Запада, должны ощущать грань в поддержке Украины и стараться ее не переступать. Это в их же интересах. В противном случае это обернется для них непоправимыми последствиями", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, поддержка Украины очень дорого обойдется западным странам, и, прежде всего, приведет к снижению их обороноспособности. "Если все дать Украине, у Запада на свою оборону ничего не останется. И когда Украина кончится, а она стремительно к этому моменту приближается, они останутся голенькими перед нарастившей военные мускулы Россией", - сказал глава парламента.

https://ria.ru/20240119/nato-1922277797.html

https://ria.ru/20231231/ukraina-1919198681.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, филипп бридлав, владимир константинов