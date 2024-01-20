https://ria.ru/20240120/krym-1922495913.html
В Крыму призвали не переступать грань в поддержке Украины
В Крыму призвали не переступать грань в поддержке Украины - РИА Новости, 20.01.2024
В Крыму призвали не переступать грань в поддержке Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал западные страны не переступать грань в поддержке Украины, в противном случае это обернется для них... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T13:19
2024-01-20T13:19
2024-01-20T13:19
в мире
украина
филипп бридлав
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал западные страны не переступать грань в поддержке Украины, в противном случае это обернется для них непоправимыми последствиями. Ранее бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что Запад должен помочь Украине и дать возможность наносить удары по Крыму, после чего "Россия будет вынуждена переосмыслить свою позицию". Он призвал наносить удары по Крыму всем оружием и уничтожать российские силы по частям. Слова Бридлава приводит издание Hill. "Бридлав, видимо, уже не в состоянии осознать реальность, потому и бывший. Но те, кто действительно принимает решения от имени стран Запада, должны ощущать грань в поддержке Украины и стараться ее не переступать. Это в их же интересах. В противном случае это обернется для них непоправимыми последствиями", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, поддержка Украины очень дорого обойдется западным странам, и, прежде всего, приведет к снижению их обороноспособности. "Если все дать Украине, у Запада на свою оборону ничего не останется. И когда Украина кончится, а она стремительно к этому моменту приближается, они останутся голенькими перед нарастившей военные мускулы Россией", - сказал глава парламента.
https://ria.ru/20240119/nato-1922277797.html
https://ria.ru/20231231/ukraina-1919198681.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, филипп бридлав, владимир константинов
В мире, Украина, Филипп Бридлав, Владимир Константинов
В Крыму призвали не переступать грань в поддержке Украины
Константинов призвал западные страны не переступать грань в поддержке Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал западные страны не переступать грань в поддержке Украины, в противном случае это обернется для них непоправимыми последствиями.
Ранее бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав
заявил, что Запад должен помочь Украине и дать возможность наносить удары по Крыму, после чего "Россия будет вынуждена переосмыслить свою позицию". Он призвал наносить удары по Крыму всем оружием и уничтожать российские силы по частям. Слова Бридлава приводит издание Hill.
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"Бридлав, видимо, уже не в состоянии осознать реальность, потому и бывший. Но те, кто действительно принимает решения от имени стран Запада, должны ощущать грань в поддержке Украины и стараться ее не переступать. Это в их же интересах. В противном случае это обернется для них непоправимыми последствиями", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, поддержка Украины очень дорого обойдется западным странам, и, прежде всего, приведет к снижению их обороноспособности.
"Если все дать Украине, у Запада на свою оборону ничего не останется. И когда Украина кончится, а она стремительно к этому моменту приближается, они останутся голенькими перед нарастившей военные мускулы Россией", - сказал глава парламента.
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