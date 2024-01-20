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В Новосибирске отменили юбилейный концерт Лолиты

В Новосибирске отменили юбилейный концерт Лолиты - РИА Новости, 20.01.2024

В Новосибирске отменили юбилейный концерт Лолиты

Посвященный 60-летию певицы Лолиты Милявской концерт, запланированный на 31 марта в Доме ученых Сибирского отделения РАН в новосибирском Академгородке, не... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T15:50

2024-01-20T15:50

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НОВОСИБИРСК, 20 янв - РИА Новости. Посвященный 60-летию певицы Лолиты Милявской концерт, запланированный на 31 марта в Доме ученых Сибирского отделения РАН в новосибирском Академгородке, не состоится, сообщается на официальном сайте площадки. "Уважаемые зрители! Концерт Лолиты, запланированный на 31 марта 2024 года, не состоится! Купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения", - говорится в сообщении на сайте Дома ученых СО РАН. О причинах отмены концерта не сообщается. В Новосибирске на этот год были запланированы два концерта – 31 марта в Доме ученых СО РАН и 2 апреля в Доме культуры железнодорожников, с афиши которого концерт также исчез на прошлой неделе. Между тем, и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков в ответ на запрос РИА Новости сообщил, что министерство не является организатором концертов исполнительницы Лолиты на площадках Дворца культуры железнодорожников и Дома ученых СО РАН. "Площадки, на которых запланировано проведение концертов, не являются подведомственными учреждениями Минкультуры НСО. Информацией о возможной отмене мероприятий Минкультуры НСО не располагает", - сообщил чиновник. В конце декабря прошлого года в столичном клубе "Мутабор" прошла вечеринка, организованная актрисой и блогером Анастасией Ивлеевой. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения. Лефортовский райсуд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка". В некоторых регионах России уже ранее были отменены концерты Лолиты, принявшей участие в скандальной вечеринке.

https://ria.ru/20240115/volochkova-1921415866.html

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новосибирск, новосибирская область, россия, ксения собчак, анастасия ивлеева, лолита милявская, российская академия наук, "голая вечеринка"