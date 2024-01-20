Рейтинг@Mail.ru
В Казани проверят данные, что детей завалило снегом в комплексе "Дубай" - РИА Новости, 20.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 20.01.2024 (обновлено: 18:00 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/kompleks-1922527329.html
В Казани проверят данные, что детей завалило снегом в комплексе "Дубай"
В Казани проверят данные, что детей завалило снегом в комплексе "Дубай" - РИА Новости, 20.01.2024
В Казани проверят данные, что детей завалило снегом в комплексе "Дубай"
Прокуратура проверяет информацию о засыпанных снегом детях в гостевом комплексе "Дубай" в Казани, сообщает надзорное ведомство Татарстана. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T17:51
2024-01-20T18:00
происшествия
советский район
казань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/14/1922527809_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_97451b711198a81166ccee9236f7fd5f.jpg
КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о засыпанных снегом детях в гостевом комплексе "Дубай" в Казани, сообщает надзорное ведомство Татарстана. Ранее в соцсетях появились сообщения, что в гостевом комплексе "Дубай" со склона сошла лавина и накрыла игравших во дворе семерых детей. Указывалось, что родители смогли откопать их, один из детей получил травму. "Прокуратура Советского района Казани проверит информацию об инциденте с детьми, которых завалило снегом в комплексе "Дубай", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство намерено дать оценку работе коммунальных служб, ответственных за уборку снега, и при наличии оснований принять меры реагирования.
https://ria.ru/20231215/sneg-1915966700.html
советский район
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/14/1922527809_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7ec43510334e986e918e24a7151e0c8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, советский район, казань
Происшествия, Советский район, Казань
В Казани проверят данные, что детей завалило снегом в комплексе "Дубай"

В Казани проверят данные, что детей завалило снегом в гостевом комплексе "Дубай"

© Фото : пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан в КазаниТабличка на здании прокуратуры Республики Татарстан в Казани
Табличка на здании прокуратуры Республики Татарстан в Казани - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Фото : пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан в Казани
Табличка на здании прокуратуры Республики Татарстан в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о засыпанных снегом детях в гостевом комплексе "Дубай" в Казани, сообщает надзорное ведомство Татарстана.
Ранее в соцсетях появились сообщения, что в гостевом комплексе "Дубай" со склона сошла лавина и накрыла игравших во дворе семерых детей. Указывалось, что родители смогли откопать их, один из детей получил травму.
«
"Прокуратура Советского района Казани проверит информацию об инциденте с детьми, которых завалило снегом в комплексе "Дубай", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство намерено дать оценку работе коммунальных служб, ответственных за уборку снега, и при наличии оснований принять меры реагирования.
Сильный снегопад - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
В Люберцах из-за снега обрушилась кровля склада со стройматериалами
15 декабря 2023, 10:49
 
ПроисшествияСоветский районКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала