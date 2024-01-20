https://ria.ru/20240120/kompleks-1922527329.html

В Казани проверят данные, что детей завалило снегом в комплексе "Дубай"

В Казани проверят данные, что детей завалило снегом в комплексе "Дубай" - РИА Новости, 20.01.2024

В Казани проверят данные, что детей завалило снегом в комплексе "Дубай"

Прокуратура проверяет информацию о засыпанных снегом детях в гостевом комплексе "Дубай" в Казани, сообщает надзорное ведомство Татарстана. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T17:51

2024-01-20T17:51

2024-01-20T18:00

происшествия

советский район

казань

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КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Прокуратура проверяет информацию о засыпанных снегом детях в гостевом комплексе "Дубай" в Казани, сообщает надзорное ведомство Татарстана. Ранее в соцсетях появились сообщения, что в гостевом комплексе "Дубай" со склона сошла лавина и накрыла игравших во дворе семерых детей. Указывалось, что родители смогли откопать их, один из детей получил травму. "Прокуратура Советского района Казани проверит информацию об инциденте с детьми, которых завалило снегом в комплексе "Дубай", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство намерено дать оценку работе коммунальных служб, ответственных за уборку снега, и при наличии оснований принять меры реагирования.

https://ria.ru/20231215/sneg-1915966700.html

советский район

казань

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происшествия, советский район, казань