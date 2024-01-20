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Посол рассказал о датских компаниях, продолжающих работу в России - РИА Новости, 20.01.2024
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09:24 20.01.2024 (обновлено: 10:02 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/kompanii-1922473861.html
Посол рассказал о датских компаниях, продолжающих работу в России
Посол рассказал о датских компаниях, продолжающих работу в России - РИА Новости, 20.01.2024
Посол рассказал о датских компаниях, продолжающих работу в России
Датские компании, которые продолжают работать в России, уходить не собираются, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в королевстве Владимир Барбин. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T09:24
2024-01-20T10:02
россия
дания
экономика
владимир барбин
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Датские компании, которые продолжают работать в России, уходить не собираются, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в королевстве Владимир Барбин. "Датское правительство пытается вынудить бизнес уйти с российского рынка. Именно в этих целях Копенгаген инициировал прекращение действия соглашения об избежании двойного налогообложения. Те датские компании, которые продолжают деятельность в России, уходить не собираются. Наш рынок рассматривается ими как перспективный и прибыльный", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли денонсация соглашения об избежании двойного налогообложения привести к уходу датских компаний с российского рынка. Действие договора об избежании двойного налогообложения между Россией и Данией прекращено с 1 января 2024 года. Оно было подписано в феврале 1996 года. В прошлом году Дания уведомила РФ о прекращении с 1 января 2024 года действия конвенции между государствами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
https://ria.ru/20230405/putin-1863232897.html
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россия, дания, экономика, владимир барбин
Россия, Дания, Экономика, Владимир Барбин
Посол рассказал о датских компаниях, продолжающих работу в России

Барбин: датские компании, продолжающие работать в России, уходить не собираются

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкПосол Владимир Барбин
Посол Владимир Барбин - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Посол Владимир Барбин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Датские компании, которые продолжают работать в России, уходить не собираются, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в королевстве Владимир Барбин.
"Датское правительство пытается вынудить бизнес уйти с российского рынка. Именно в этих целях Копенгаген инициировал прекращение действия соглашения об избежании двойного налогообложения. Те датские компании, которые продолжают деятельность в России, уходить не собираются. Наш рынок рассматривается ими как перспективный и прибыльный", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли денонсация соглашения об избежании двойного налогообложения привести к уходу датских компаний с российского рынка.
Действие договора об избежании двойного налогообложения между Россией и Данией прекращено с 1 января 2024 года. Оно было подписано в феврале 1996 года.
В прошлом году Дания уведомила РФ о прекращении с 1 января 2024 года действия конвенции между государствами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
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