https://ria.ru/20240120/kompanii-1922473861.html
Посол рассказал о датских компаниях, продолжающих работу в России
Посол рассказал о датских компаниях, продолжающих работу в России - РИА Новости, 20.01.2024
Посол рассказал о датских компаниях, продолжающих работу в России
Датские компании, которые продолжают работать в России, уходить не собираются, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в королевстве Владимир Барбин. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T09:24
2024-01-20T09:24
2024-01-20T10:02
россия
дания
экономика
владимир барбин
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Датские компании, которые продолжают работать в России, уходить не собираются, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в королевстве Владимир Барбин. "Датское правительство пытается вынудить бизнес уйти с российского рынка. Именно в этих целях Копенгаген инициировал прекращение действия соглашения об избежании двойного налогообложения. Те датские компании, которые продолжают деятельность в России, уходить не собираются. Наш рынок рассматривается ими как перспективный и прибыльный", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли денонсация соглашения об избежании двойного налогообложения привести к уходу датских компаний с российского рынка. Действие договора об избежании двойного налогообложения между Россией и Данией прекращено с 1 января 2024 года. Оно было подписано в феврале 1996 года. В прошлом году Дания уведомила РФ о прекращении с 1 января 2024 года действия конвенции между государствами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
https://ria.ru/20230405/putin-1863232897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дания, экономика, владимир барбин
Россия, Дания, Экономика, Владимир Барбин
Посол рассказал о датских компаниях, продолжающих работу в России
Барбин: датские компании, продолжающие работать в России, уходить не собираются