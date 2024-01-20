https://ria.ru/20240120/kompanii-1922473861.html

Посол рассказал о датских компаниях, продолжающих работу в России

Посол рассказал о датских компаниях, продолжающих работу в России - РИА Новости, 20.01.2024

Посол рассказал о датских компаниях, продолжающих работу в России

Датские компании, которые продолжают работать в России, уходить не собираются, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в королевстве Владимир Барбин. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T09:24

2024-01-20T09:24

2024-01-20T10:02

россия

дания

экономика

владимир барбин

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Датские компании, которые продолжают работать в России, уходить не собираются, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в королевстве Владимир Барбин. "Датское правительство пытается вынудить бизнес уйти с российского рынка. Именно в этих целях Копенгаген инициировал прекращение действия соглашения об избежании двойного налогообложения. Те датские компании, которые продолжают деятельность в России, уходить не собираются. Наш рынок рассматривается ими как перспективный и прибыльный", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли денонсация соглашения об избежании двойного налогообложения привести к уходу датских компаний с российского рынка. Действие договора об избежании двойного налогообложения между Россией и Данией прекращено с 1 января 2024 года. Оно было подписано в феврале 1996 года. В прошлом году Дания уведомила РФ о прекращении с 1 января 2024 года действия конвенции между государствами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.

https://ria.ru/20230405/putin-1863232897.html

россия

дания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, дания, экономика, владимир барбин