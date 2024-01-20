https://ria.ru/20240120/kitay-1922476696.html
На фабрике в Китае взорвалась пылевоздушная смесь
На фабрике в Китае взорвалась пылевоздушная смесь - РИА Новости, 20.01.2024
На фабрике в Китае взорвалась пылевоздушная смесь
Восемь человек погибли в результате взрыва пылевоздушной смеси на фабрике в восточной китайской провинции Цзянсу, сообщило Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T09:55
2024-01-20T09:55
2024-01-20T11:29
в мире
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цзянсу
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ПЕКИН, 20 янв - РИА Новости. Восемь человек погибли в результате взрыва пылевоздушной смеси на фабрике в восточной китайской провинции Цзянсу, сообщило Центральное телевидение Китая. Как сообщило телевидение, взрыв произошел рано утром 20 января в производственном цеху, который сейчас занимает компания Shenrong Metal Technology Limited. По информации телевидения, в результате инцидента погибли восемь человек, еще восемь получили легкие травмы. В настоящее время ведется расследование причин взрыва.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, китай, цзянсу
На фабрике в Китае взорвалась пылевоздушная смесь
При взрыве пылевоздушной смеси на фабрике в Китае погибли восемь человек
ПЕКИН, 20 янв - РИА Новости.
Восемь человек погибли в результате взрыва пылевоздушной смеси на фабрике в восточной китайской провинции Цзянсу, сообщило Центральное телевидение Китая
.
Как сообщило телевидение, взрыв произошел рано утром 20 января в производственном цеху, который сейчас занимает компания Shenrong Metal Technology Limited.
По информации телевидения, в результате инцидента погибли восемь человек, еще восемь получили легкие травмы. В настоящее время ведется расследование причин взрыва.
При взрыве в угольном карьере на севере Китая погибли шесть человек