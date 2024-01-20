https://ria.ru/20240120/kitay-1922476696.html

На фабрике в Китае взорвалась пылевоздушная смесь

На фабрике в Китае взорвалась пылевоздушная смесь - РИА Новости, 20.01.2024

На фабрике в Китае взорвалась пылевоздушная смесь

Восемь человек погибли в результате взрыва пылевоздушной смеси на фабрике в восточной китайской провинции Цзянсу, сообщило Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T09:55

2024-01-20T09:55

2024-01-20T11:29

в мире

китай

цзянсу

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ПЕКИН, 20 янв - РИА Новости. Восемь человек погибли в результате взрыва пылевоздушной смеси на фабрике в восточной китайской провинции Цзянсу, сообщило Центральное телевидение Китая. Как сообщило телевидение, взрыв произошел рано утром 20 января в производственном цеху, который сейчас занимает компания Shenrong Metal Technology Limited. По информации телевидения, в результате инцидента погибли восемь человек, еще восемь получили легкие травмы. В настоящее время ведется расследование причин взрыва.

https://ria.ru/20230223/kitay-1853997046.html

китай

цзянсу

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Дарья Буймова

в мире, китай, цзянсу