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На фабрике в Китае взорвалась пылевоздушная смесь - РИА Новости, 20.01.2024
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09:55 20.01.2024 (обновлено: 11:29 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/kitay-1922476696.html
На фабрике в Китае взорвалась пылевоздушная смесь
На фабрике в Китае взорвалась пылевоздушная смесь - РИА Новости, 20.01.2024
На фабрике в Китае взорвалась пылевоздушная смесь
Восемь человек погибли в результате взрыва пылевоздушной смеси на фабрике в восточной китайской провинции Цзянсу, сообщило Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T09:55
2024-01-20T11:29
в мире
китай
цзянсу
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ПЕКИН, 20 янв - РИА Новости. Восемь человек погибли в результате взрыва пылевоздушной смеси на фабрике в восточной китайской провинции Цзянсу, сообщило Центральное телевидение Китая. Как сообщило телевидение, взрыв произошел рано утром 20 января в производственном цеху, который сейчас занимает компания Shenrong Metal Technology Limited. По информации телевидения, в результате инцидента погибли восемь человек, еще восемь получили легкие травмы. В настоящее время ведется расследование причин взрыва.
https://ria.ru/20230223/kitay-1853997046.html
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в мире, китай, цзянсу
В мире, Китай, Цзянсу
На фабрике в Китае взорвалась пылевоздушная смесь

При взрыве пылевоздушной смеси на фабрике в Китае погибли восемь человек

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПЕКИН, 20 янв - РИА Новости. Восемь человек погибли в результате взрыва пылевоздушной смеси на фабрике в восточной китайской провинции Цзянсу, сообщило Центральное телевидение Китая.
Как сообщило телевидение, взрыв произошел рано утром 20 января в производственном цеху, который сейчас занимает компания Shenrong Metal Technology Limited.
По информации телевидения, в результате инцидента погибли восемь человек, еще восемь получили легкие травмы. В настоящее время ведется расследование причин взрыва.
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При взрыве в угольном карьере на севере Китая погибли шесть человек
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В миреКитайЦзянсу
 
 
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