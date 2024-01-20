https://ria.ru/20240120/kitay-1922473581.html

Китай займет выжидательную позицию по ситуацию в Тайване, заявили эксперты

Китай займет выжидательную позицию по ситуацию в Тайване, заявили эксперты - РИА Новости, 20.01.2024

Китай займет выжидательную позицию по ситуацию в Тайване, заявили эксперты

Китай, скорее всего, займет выжидательную позицию по отношению к Тайваню после недавних выборов, однако есть вероятность, что Пекин может усилить экономическое... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T09:23

2024-01-20T09:23

2024-01-20T09:23

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Китай, скорее всего, займет выжидательную позицию по отношению к Тайваню после недавних выборов, однако есть вероятность, что Пекин может усилить экономическое и дипломатическое давление в будущем, сказали РИА Новости западные эксперты. Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване 13 января. Победу в гонке за кресло главы администрации острова одержал действующий заместитель главы администрации, председатель выступающей за "независимость" острова Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ с 40,05% голосов. Инаугурация Лай Циндэ запланирована на 20 мая 2024 года. "Что касается Пекина, он пытается понять, как действовать в нынешней ситуации. Мне кажется, что сначала он займет выжидательную позицию. Он будет внимательно следить за действиями Лай, а также за действиями США в регионе", - сказал почетный профессор политологии Университета штата Миссури Деннис Хикки. Аллен Карлсон, профессор государственного управления в Корнелльском университете, считает, что на данный момент Китай реагирует так, как от него и ожидалось. "Дипломатические шаги и риторика со стороны Китая довольно стандартны в плане выражения недовольства в отношении Лай. Остается неясным вопрос, будет ли Пекин предпринимать дополнительные меры, чтобы выразить свое недовольство. Пока еще слишком рано говорить об этом", - сказал Карлсон. Элизабет Фрейнд Ларус, почетный профессор политологии и международных отношений в Университете Мэри Вашингтон, предположила, что китайские военные самолеты продолжат заходить в опознавательную зону ПВО Тайваня. Китай также может провести военно-морские учения неподалеку от острова ближе к инаугурации Лай в мае, считает она. "Китай может усилить давление на тайваньские предприятия в Китае, например, внезапно обнаружив, что их документы не соответствуют установленному порядку; или на экспорт тайваньской сельскохозяйственной продукции в Китай, внезапно обнаружив какое-то вредное насекомое или болезнь растений. Китай, скорее всего, также попробует сузить дипломатическое пространство Тайваня, пытаясь приманить (к себе - ред.) дипломатических партнеров Тайваня, как он только что сделал с тихоокеанским островным государством Науру", - сказала Ларус. Ранее правительство Науру в соцсети опубликовало заявление, где сообщило о разрыве отношений с Тайванем и то, что отныне признает Тайвань лишь неотъемлемой частью территории КНР. Кроме того, отмечается, что власти Науру будут стремиться к "полному возобновлению дипломатических отношений с КНР". Несмотря на то, что Лай выиграл выборы главы администрации острова, его партия потеряла 11 мест в Законодательном Юане (парламенте). Она получила 51 место в парламенте, тогда как оппозиционная, настроенная на диалог с Пекином партия Гоминьдан - 52 места, а Тайваньская народная партия - восемь. Кроме того, впервые с 2004 года ни одна из партий не завоевала парламентского большинства, для которого необходимо минимум 57 мест. Хикки предположил, что потеря Демократической прогрессивной партией законодательного большинства может привести к восстановлению системы сдержек и противовесов в Тайваньской политической системе. Ларус отметила большую предрасположенность Пекина к диалогу с Гоминьданом, нежели с Демократической прогрессивной партией. "Если гоминдановский законодатель Хань Гоюй станет спикером законодательного собрания, он возглавит Тайваньский фонд за демократию, государственную внепартийную организацию, которая может вести какой-то диалог с Пекином", - сказала Ларус. На вопрос, помешает ли потеря большинства в законодательном собрании проведению администрацией Лай политики "независимости", Карлсон ответил, что утверждения о приверженности будущего главы администрации этому курсу являются преувеличением. Эксперт напомнил, что коллега Лай по партии и нынешняя глава администрации Тайваня Цай Инвэнь не сделала каких-либо серьезных шагов в том направлении, несмотря на более сильные позиции в законодательном собрании, и что Лай продолжит ее политику. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил после выборов, что США рассчитывают на сотрудничество с новым руководством Тайваня в соответствии с принципом "одного Китая". Блинкен также поздравил с победой нового главу администрации острова, указав на "прочность демократической системы и избирательного процесса" на Тайване. При этом американский президент Джо Байден, комментируя тайваньские выборы, заявил, что США не поддерживают обретение островом независимости. Карлсон считает, что, учитывая предстоящие президентские выборы в США, Байден не заинтересован в том, чтобы США вступали в открытый Конфликт с Китаем из-за Тайваня. Однако он отметил значительную поддержку Тайваня и оппозицию Китаю в конгрессе США, а также тот факт, что наиболее вероятный республиканский оппонент Байдена, Дональд Трамп, будет критиковать любое действие или бездействие нынешнего хозяина Белого дома на этом направлении. "Это может сделать процесс принятия американских политических решений волатильным в наступающем году", - сказал эксперт, добавив, что многое также будет зависеть от того, насколько напористыми будут действия Пекина в ближайшие недели и месяцы. Ларус, в свою очередь, считает, что в случае усиления напряженности между Китаем и Тайванем США напомнят о своей приверженности принципу одного Китая. Тем не менее Ларус считает, что конгресс, скорее, будет настаивать на увеличении пакета военной помощи Тайваню, в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем, который обязывает США оказывать помощь Тайваню в сфере обороны. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Пекин регулярно называет тайваньский вопрос самым чувствительным в отношениях с Вашингтоном. КНР не раз призывала США уважать принцип "одного Китая", прекратить отправлять оружие Тайваню и поддержать мирное воссоединение острова с материковой частью страны. В МО КНР заявляли, что США должны прекратить продавать вооружения Тайваню и вмешиваться во внутренние дела Китая. По заявлению ведомства, "продажа вооружений США Тайваню серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике…, это наносит серьезный ущерб суверенитету и безопасности Китая, ставит под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также посылает ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня".

https://ria.ru/20240118/tayvan-1921983192.html

https://ria.ru/20240117/tayvan-1921766520.html

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https://ria.ru/20240117/kitay-1921771454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тайвань, китай, сша, энтони блинкен, цай инвэнь, джо байден, корнелльский университет