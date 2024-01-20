https://ria.ru/20240120/kitay-1922459098.html

При пожаре в школьном общежитии в Китае погибли 13 человек

При пожаре в школьном общежитии в Китае погибли 13 человек - РИА Новости, 20.01.2024

При пожаре в школьном общежитии в Китае погибли 13 человек

При пожаре в школьном общежитии в провинции Хэнань погибли как минимум 13 человек, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T03:49

2024-01-20T03:49

2024-01-20T09:03

китай

в мире

хэнань

пожар

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ПЕКИН, 20 янв — РИА Новости. При пожаре в школьном общежитии в провинции Хэнань погибли как минимум 13 человек, передает Центральное телевидение Китая."В результате инцидента погибли 13 человек, один получил ранения, раненый находится в больнице, его состояние стабильно", — говорится в репортаже.Возгорание произошло 19 января в 23:00 (18:00 мск) в деревне Яньшаньпу в районе города Душу. Через 38 минут после получения сигнала огонь потушили.Причины пожара расследуются. Правоохранительные органы установили контроль над лицами, которые могут быть виновными в инциденте.

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китай

хэнань

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Максим Горбачев

китай, в мире, хэнань, пожар