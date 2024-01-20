Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в школьном общежитии в Китае погибли 13 человек - РИА Новости, 20.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:49 20.01.2024 (обновлено: 09:03 20.01.2024)
https://ria.ru/20240120/kitay-1922459098.html
При пожаре в школьном общежитии в Китае погибли 13 человек
При пожаре в школьном общежитии в Китае погибли 13 человек - РИА Новости, 20.01.2024
При пожаре в школьном общежитии в Китае погибли 13 человек
При пожаре в школьном общежитии в провинции Хэнань погибли как минимум 13 человек, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T03:49
2024-01-20T09:03
китай
в мире
хэнань
пожар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728537247_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fd09b081e58cdf8c5c90f8e46e2389e7.jpg
ПЕКИН, 20 янв — РИА Новости. При пожаре в школьном общежитии в провинции Хэнань погибли как минимум 13 человек, передает Центральное телевидение Китая."В результате инцидента погибли 13 человек, один получил ранения, раненый находится в больнице, его состояние стабильно", — говорится в репортаже.Возгорание произошло 19 января в 23:00 (18:00 мск) в деревне Яньшаньпу в районе города Душу. Через 38 минут после получения сигнала огонь потушили.Причины пожара расследуются. Правоохранительные органы установили контроль над лицами, которые могут быть виновными в инциденте.
https://ria.ru/20231116/pozhar-1909739715.html
китай
хэнань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728537247_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_e3bf87df77d81341e78b79fba62d3ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, в мире, хэнань, пожар
Китай, В мире, Хэнань, Пожар
При пожаре в школьном общежитии в Китае погибли 13 человек

При пожаре в школьном общежитии в китайской провинции Хэнань погибли 13 человек

© AP Photo / Ng Han GuanПожарный расчет в Китае
Пожарный расчет в Китае - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Пожарный расчет в Китае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 янв — РИА Новости. При пожаре в школьном общежитии в провинции Хэнань погибли как минимум 13 человек, передает Центральное телевидение Китая.
«
"В результате инцидента погибли 13 человек, один получил ранения, раненый находится в больнице, его состояние стабильно", — говорится в репортаже.
Возгорание произошло 19 января в 23:00 (18:00 мск) в деревне Яньшаньпу в районе города Душу. Через 38 минут после получения сигнала огонь потушили.
Причины пожара расследуются. Правоохранительные органы установили контроль над лицами, которые могут быть виновными в инциденте.
Автомобиль службы скорой помощи Китая - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
При пожаре на угольном предприятии в Китае погибли 11 человек
16 ноября 2023, 07:33
 
КитайВ миреХэнаньПожар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала