https://ria.ru/20240120/kitay-1922459098.html
При пожаре в школьном общежитии в Китае погибли 13 человек
При пожаре в школьном общежитии в Китае погибли 13 человек - РИА Новости, 20.01.2024
При пожаре в школьном общежитии в Китае погибли 13 человек
При пожаре в школьном общежитии в провинции Хэнань погибли как минимум 13 человек, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T03:49
2024-01-20T03:49
2024-01-20T09:03
китай
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хэнань
пожар
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ПЕКИН, 20 янв — РИА Новости. При пожаре в школьном общежитии в провинции Хэнань погибли как минимум 13 человек, передает Центральное телевидение Китая."В результате инцидента погибли 13 человек, один получил ранения, раненый находится в больнице, его состояние стабильно", — говорится в репортаже.Возгорание произошло 19 января в 23:00 (18:00 мск) в деревне Яньшаньпу в районе города Душу. Через 38 минут после получения сигнала огонь потушили.Причины пожара расследуются. Правоохранительные органы установили контроль над лицами, которые могут быть виновными в инциденте.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, в мире, хэнань, пожар
Китай, В мире, Хэнань, Пожар
При пожаре в школьном общежитии в Китае погибли 13 человек
При пожаре в школьном общежитии в китайской провинции Хэнань погибли 13 человек