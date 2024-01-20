https://ria.ru/20240120/khamas-1922523745.html

В ХАМАС заявили, что готовы к диалогу с ФАТХ

В ХАМАС заявили, что готовы к диалогу с ФАТХ - РИА Новости, 20.01.2024

В ХАМАС заявили, что готовы к диалогу с ФАТХ

Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС не ведет в настоящее время переговоров с движением ФАТХ, но готово к диалогу, заявил РИА Новости заместитель РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T17:17

2024-01-20T17:17

2024-01-20T17:25

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС не ведет в настоящее время переговоров с движением ФАТХ, но готово к диалогу, заявил РИА Новости заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.В пятницу делегация ХАМАС во главе с Абу Марзуком провела консультации с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым в Москве, стороны обсудили пути прекращения огня в секторе Газа. В МИД РФ заявили, что Богданов в ходе беседы с Абу Марзуком акцентировал внимание на необходимости освободить захваченных палестинскими фракциями гражданских лиц, в том числе трех россиян."В настоящее время переговоров с ФАТХ нет", - сказал Абу Марзук. Он отметил, что движение готово вести палестинские дела путем консенсуса и диалога и без каких-либо условий.В декабре газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что ХАМАС и ФАТХ обсуждают будущее сектора Газа и Западного берега после окончания конфликта. Советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш позднее заявил РИА Новости, что представители Организации освобождения Палестины (ООП) не встречались с руководством движения ХАМАС.Разногласия, которые привели к прекращению контактов между Палестинской национальной администрацией и властями в секторе Газа, а также движениями ХАМАС и ФАТХ, возникли после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти сторонников ХАМАС в секторе Газа в 2007 году. В октябре 2018 года оба движения подписали в Каире соглашение о преодолении раскола и восстановлении целостности палестинской политической системы, однако основная часть договоренностей до сих пор не реализована на практике.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 24,9 тысячи человек, 62,3 тысячи получили ранения.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240119/finansirovanie-1922434773.html

https://ria.ru/20240118/vrachi-1921976879.html

https://ria.ru/20240116/gaza-1921714132.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

хамас, фатх, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире