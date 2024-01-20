https://ria.ru/20240120/izrail-1922490579.html

Италия приостановила поставки оружия Израилю после начала войны в Газе

Италия приостановила поставки оружия Израилю после начала войны в Газе - РИА Новости, 20.01.2024

Италия приостановила поставки оружия Израилю после начала войны в Газе

Италия прекратила поставки вооружений Израилю после начала войны в Газе, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете Quotidiano... РИА Новости, 20.01.2024

2024-01-20T12:24

2024-01-20T12:24

2024-01-20T12:24

в мире

израиль

италия

ближний восток

антонио таяни

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РИМ, 20 янв - РИА Новости. Италия прекратила поставки вооружений Израилю после начала войны в Газе, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете Quotidiano Nazionale. "Италия с начала войны в Газе прекратила отправлять в Израиль любые виды оружия. Всё это заблокировано. Период, когда больше всего оружия было отправлено в Израиль, пришелся на период премьерства (Джузеппе - ред.) Конте (возглавлял два Совмина в 2018- 2021 гг - ред.). Но с началом военных действий мы приостановили все поставки систем вооружения и военной техники любого рода", - сообщил он. Заявление Таяни стало ответом на утверждения лидера Демократической партии Элли Шляйн. Руководитель главной оппозиционной силы страны призвала правительства остановить поставки вооружений на Ближний Восток, "особенно в Израиль", чтобы не подпитывать текущие там конфликты. "Шляйн говорит о несуществующих вещах. Это чистая пропаганда. Демократической партии следует быть лучше информированными", - сказал Таяни.

https://ria.ru/20240120/damask-1922490364.html

https://ria.ru/20240120/udar-1922485942.html

израиль

италия

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, италия, ближний восток, антонио таяни