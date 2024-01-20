https://ria.ru/20240120/izrail-1922490579.html
Италия приостановила поставки оружия Израилю после начала войны в Газе
Италия приостановила поставки оружия Израилю после начала войны в Газе - РИА Новости, 20.01.2024
Италия приостановила поставки оружия Израилю после начала войны в Газе
Италия прекратила поставки вооружений Израилю после начала войны в Газе, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете Quotidiano... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T12:24
2024-01-20T12:24
2024-01-20T12:24
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израиль
италия
ближний восток
антонио таяни
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РИМ, 20 янв - РИА Новости. Италия прекратила поставки вооружений Израилю после начала войны в Газе, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете Quotidiano Nazionale. "Италия с начала войны в Газе прекратила отправлять в Израиль любые виды оружия. Всё это заблокировано. Период, когда больше всего оружия было отправлено в Израиль, пришелся на период премьерства (Джузеппе - ред.) Конте (возглавлял два Совмина в 2018- 2021 гг - ред.). Но с началом военных действий мы приостановили все поставки систем вооружения и военной техники любого рода", - сообщил он. Заявление Таяни стало ответом на утверждения лидера Демократической партии Элли Шляйн. Руководитель главной оппозиционной силы страны призвала правительства остановить поставки вооружений на Ближний Восток, "особенно в Израиль", чтобы не подпитывать текущие там конфликты. "Шляйн говорит о несуществующих вещах. Это чистая пропаганда. Демократической партии следует быть лучше информированными", - сказал Таяни.
https://ria.ru/20240120/damask-1922490364.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, италия, ближний восток, антонио таяни
В мире, Израиль, Италия, Ближний Восток, Антонио Таяни
Италия приостановила поставки оружия Израилю после начала войны в Газе
Таяни: Италия приостановила поставки оружия Израилю после начала войны в Газе