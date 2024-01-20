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Италия приостановила поставки оружия Израилю после начала войны в Газе - РИА Новости, 20.01.2024
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12:24 20.01.2024
https://ria.ru/20240120/izrail-1922490579.html
Италия приостановила поставки оружия Израилю после начала войны в Газе
Италия приостановила поставки оружия Израилю после начала войны в Газе - РИА Новости, 20.01.2024
Италия приостановила поставки оружия Израилю после начала войны в Газе
Италия прекратила поставки вооружений Израилю после начала войны в Газе, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете Quotidiano... РИА Новости, 20.01.2024
2024-01-20T12:24
2024-01-20T12:24
в мире
израиль
италия
ближний восток
антонио таяни
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РИМ, 20 янв - РИА Новости. Италия прекратила поставки вооружений Израилю после начала войны в Газе, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете Quotidiano Nazionale. "Италия с начала войны в Газе прекратила отправлять в Израиль любые виды оружия. Всё это заблокировано. Период, когда больше всего оружия было отправлено в Израиль, пришелся на период премьерства (Джузеппе - ред.) Конте (возглавлял два Совмина в 2018- 2021 гг - ред.). Но с началом военных действий мы приостановили все поставки систем вооружения и военной техники любого рода", - сообщил он. Заявление Таяни стало ответом на утверждения лидера Демократической партии Элли Шляйн. Руководитель главной оппозиционной силы страны призвала правительства остановить поставки вооружений на Ближний Восток, "особенно в Израиль", чтобы не подпитывать текущие там конфликты. "Шляйн говорит о несуществующих вещах. Это чистая пропаганда. Демократической партии следует быть лучше информированными", - сказал Таяни.
https://ria.ru/20240120/damask-1922490364.html
https://ria.ru/20240120/udar-1922485942.html
израиль
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в мире, израиль, италия, ближний восток, антонио таяни
В мире, Израиль, Италия, Ближний Восток, Антонио Таяни
Италия приостановила поставки оружия Израилю после начала войны в Газе

Таяни: Италия приостановила поставки оружия Израилю после начала войны в Газе

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа. Архивное фото
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РИМ, 20 янв - РИА Новости. Италия прекратила поставки вооружений Израилю после начала войны в Газе, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете Quotidiano Nazionale.
"Италия с начала войны в Газе прекратила отправлять в Израиль любые виды оружия. Всё это заблокировано. Период, когда больше всего оружия было отправлено в Израиль, пришелся на период премьерства (Джузеппе - ред.) Конте (возглавлял два Совмина в 2018- 2021 гг - ред.). Но с началом военных действий мы приостановили все поставки систем вооружения и военной техники любого рода", - сообщил он.
Дым на месте взрыва в Дамаске, Сирия
При ударе Израиля по Дамаску погиб один человек, заявили в Сирии
12:20
Заявление Таяни стало ответом на утверждения лидера Демократической партии Элли Шляйн. Руководитель главной оппозиционной силы страны призвала правительства остановить поставки вооружений на Ближний Восток, "особенно в Израиль", чтобы не подпитывать текущие там конфликты.
"Шляйн говорит о несуществующих вещах. Это чистая пропаганда. Демократической партии следует быть лучше информированными", - сказал Таяни.
Последствия удара по Дамаску - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
При ударе Израиля по Дамаску погиб иранский военный, пишут СМИ
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В миреИзраильИталияБлижний ВостокАнтонио Таяни
 
 
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